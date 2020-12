Ayem Nour métamorphosée, moins 27 kilos : avant/après saisissant en sous-vêtements !

Ayem Nour est ravie du résultat de ses efforts. Et elle a de quoi l’être ! En effet, la jeune femme a fait face aux moqueries incessantes à son égard et ne s’est pas laissée abattre. Ayem avait pris beaucoup de poids pendant sa grossesse et elle a eu de réelles difficultés à perdre ces kilos par la suite. Mais grâce à sa persévérance elle est aujourd’hui encore plus mince et athlétique qu’avant sa grossesse. Les images avant/après parlent d’elles-mêmes. Et la belle n’oublie pas de remercier tous ses fans qui l’ont soutenu malgré les difficultés.

Ayem n’est pas peu fière de sa nouvelle silhouette

Ayem faisait la sourde oreille aux humiliations incessantes quant à son poids. Mais à présent qu’elle a retrouvé la ligne, elle admet volontiers avoir été blessée durement. C’est donc une revanche pour elle que de pouvoir se présenter amincie aux yeux de ses détracteurs. La jeune femme a perdu près de 30 kilos grâce à ses efforts. Une performance impressionnante, d’autant plus qu’elle a su tenir bon face aux moqueries et aux remarques déplacées sur son physique. Chez LDPeople, nous nous joignons aux éloges faites par les fans d’Ayem sur ses efforts et son tempérament solide face aux épreuves. Car évoluer dans une sphère publique comme elle le fait est à double tranchant. À la fois sa notoriété lui apporte le soutien de ses fans mais elle l’expose aussi aux critiques les plus virulentes.

Une aventure qui l’a faite évoluer intérieurement

Heureusement, Ayem a été courageuse et combative face aux commentaires négatifs. Elle a su trouver en elle la force pour se motiver malgré tout. Et aujourd’hui, ses efforts payent car ses détracteurs ne peuvent plus rien reprocher à s silhouette de rêve. Amincie comme jamais, Ayem a perdu près de 30 kilos depuis sa grossesse. Sur les réseaux sociaux, elle partage un avant/après saisissant qui va donner de l’espoir à d’autres personnes qui pourront se reconnaître dans ce combat. Et chez LDPeople, nous adorons pouvoir relayer ce genre de message plein d’espoir et d’optimisme. D’autant que la belle ne regrette rien de son parcours. En effet, prendre du poids est tout à fait naturel lors d’une grossesse. Et jamais elle ne remettre en cause le bonheur qu’était de porter son fils pendant neuf mois. Son petit garçon a aujourd’hui 4 ans et il est la prunelle de ses yeux.

Ayem remercie ses fans pour leur soutien sans faille. Grâce à eux et à son travail, ses efforts, Ayem peut se sentir de nouveau belle et fière comme jamais. Sa transformation est indéniable et c’est aussi une transformation de l’intérieur comme le précise la jeune maman. En effet, Ayem se dit davantage confiante et s’être débarrassée de ses peurs, de ses fausses croyances et de ses doutes. À travers cette expérience, c’est une véritable renaissance pour la star. Personne ne pourra lui enlever son mérite et les accomplissements de tout ce chemin parcouru. Un chemin parfois difficile mais qui a permis à la belle de trouver en elle des ressources insoupçonnées. Encore une fois, bravo !