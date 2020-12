Ayem Nour métamorphosée, transformée physiquement: Ses fans sont dingues!

Ayem Nour n’a pas chômé sur le régime et ça se voir ! Elle a meme fait fondre ses abonnés avec un cliché sublime sur son compte Instagram mettant en valeur sa très jolie et svelte nouvelle silhouette. LD People vous raconte.

Ayem Nour : DE FORTES RÉACTIONS

Le 9 novembre dernier, Ayem Nour réservait une très jolie surprise à ses fans. Révélée lors de la saison 5 de Secret Story, la jeune femme, montrait une toute nouvelle silhouette, très amincie.

Elle a en effet un régime très strict qui lui a fait perdre 15 kilos, ce qui correspond à la moitié de ce qu’elle avait pris lors de la grossesse de son fils Ayvin, l’enfant qu’elle a eu avec l’homme d’affaires Vincent Miclet, au cours d’une historie d’amour assez mouvementée.

La jeune maman s’est alors confiée sur efforts alimentaires qu’elle a dû faire pour mettre en place cette transformation et elle est aujourd’hui mieux dans sa tête, et bien dans son corps. Elle a donc échanger avec ses fans dans un jeu de questions-réponses.

Et, un mois plus tard, Ayem est magnifique et rayonnante comme jamais !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A Y E M N O U R (@ayemnour)

C’est d’aileurs sur son compte Instagram que la star de la télé-réalité a posté un cliché d’elle très élégant dans une tenue blanche moulante et sexy à la fois, la Lyonnaise de 32 ans est d’ailleurs assise par terre et adossée contre un mur.

On se croirait en couverture d’un magazine féminin de renom. Ses fans sont conquis et se sont empressés de la complimenter en commentaires. Et meme ses ami(e)s connus n’ont pas hésité à mentionner qu’elle rayonnait ! Amel Bent a posté un emojis avec les yeux en coeurs, tandis que Vitaa l’a trouvée “on fire ».

Slimane a, à son tour mentionné “Beauté“, tandis que c’est carrément de « bombe atomique » que l’a qualifiée la chanteuse Imen Es.

»L’élégance ne s’achète pas. Tellement belle” commente un fan d’Ayem. “Quelle classe ! Là tu mets tout le monde d’accord, bravo” écrit un autre fan.

Un cliché qui a effectivement fait l’unanimité puisqu’il a été liké près de 40.000 fois en seulement 24 heures. Ayem Nour est donc au mieux de sa forme : elle n’est pa seulement bien dans sa tête et dans son corps, mais aussi bien sur les réseaux sociaux !