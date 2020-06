Ayem Nour sort de la piscine et montre des photos qui font baver les internautes

Ayem Nour fait exploser le thermomètre avec une superbe série de clichés. Si les internautes aiment regarder des photos avec de magnifiques corps, en réalité beaucoup sont fausses. Grâce à de nombreux outils techniques, il est aujourd’hui possible de tout transformer, et les corps auxquels parfois s’identifient les followers sont tout simplement « Fausse« . Mais pour Ayem, même si certains lui reprochent d’utiliser ce procédé, pas question de tricher et elle s’affiche telle qu’elle est.

Sur son compte Instagram, la jeune femme révèle son corps de rêve et des courbes magnifiques dans un superbe 2 pièces. Une série de photos qu’elle aurait pu publier en hiver, tant elle est capable de faire exploser le thermomètre et d’atteindre des records de chaleur. Un véritable défilé de mode avec un petit 2 pièces rose avec des carreaux blancs, un autre deux pièces beaucoup plus colorés avec une chemise assortie, laissant apparaître le corps à moitié dans l’eau, la série de photos va probablement combler ses fans une fois de plus.

Mais souhaitant être la plus transparente possible, elle publie un comparatif via sa story pour montrer les légères retouches qui ont été apportées aux clichés. Elle souhaite en effet être la plus claire possible pour démontrer que ce sont juste des petits effets qui ont été réglés et non pas des modifications importantes comme beaucoup d’autres le font.

Hyperactive sur les réseaux sociaux, Ayem Nour affole ses abonnés et place la barre très haute avec ses derniers shooting. Les autres influenceuses ont du souci à se faire si elles veulent rivaliser avec la maman d’Ayvin. En légende de l’un de ses clichés, elle écrivait : « Nous avons tous une face cachée… Tout le monde montre ce qu’il veut bien montrer… Le plus important, c’est de ne pas se mentir à soi-même… Ayem. ». Sur l’un des portraits, la jolie brune tient une moitié de pastèque dans ses mains et se cache une partie du visage avec.

Mais si elle souhaite tout montrer d’elle, il y a un sujet sur lequel elle était restée discrète, surtout lorsqu’elle était à l’écran, c’est son poids, notamment lorsqu’elle était enceinte de son fils, et que la jolie brune présentait également le Mad Mag sur NRJ12. Après la naissance de l’amour de sa vie, elle a eu beaucoup de mal à perdre ses kilos de grossesse, mais a tout de même réussi, avec de la volonté et énormément de persévérance à perdre ce poids superflu.

S’infligeant des séances de sport intensives et un régime strict, Ayem ne s’est jamais découragée et à continuer ses efforts. Durant cette période de confinement, alors que beaucoup de gens ont eux, pris du poids à cause de l’inactivité ou d’un régime chips/canapé, la belle brune s’est imposée une hygiène de vie exemplaire. Et comme les efforts paient toujours, c’est aujourd’hui tout heureuse de montrer sa nouvelle silhouette, qu’elle a publié sur les réseaux sociaux, une série de photos qui montrent le magnifique résultat de son travail acharné.

Ce vendredi 26 juin, elle publiait donc un message à l’intention de ses fans : » Les filles, voici mon poids actuel, sachant qu’au début du confinement, je faisais 77 kilos ! (aujourd’hui 68,4 kilos, ndlr). Perte de plus de 8 kilos en deux mois et là en ce moment, je continue à manger sain. Mais je stagne sur le poids. En revanche, je me muscle donc forcément le poids ne bouge pas « .

Elle continue son message en révélant ses petits trucs et astuces qui lui ont permis d’atteindre ce joli résultat : » Par exemple, moi, j’adore les pâtes, donc j’ai acheté des pâtes de Konjac (racine d’origine asiatique ndlr). Et pour les crèmes, j’ai pris très light. Il y a pleins de petites alternatives que vous pouvez adopter au quotidien pour éviter de manger des bêtises. J’ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J’achète de la farine de châtaigne ou d’épeautre par exemple. Je suis vraiment sur une alimentation Kéto. Franchement, ce régime est top, il n’y a que des bonnes choses dedans « .

Mais pour celles et ceux qui voudraient suivre son exemple, il ne faudrait pas oublier que si ce régime a apparemment fonctionné pour Ayem, il était associé à une hygiène de vie et à une pratique très régulière du sport, deux impératifs qui vont de pair avec une bonne alimentation. Il faut bien avouer que le résultat est bluffant. Et cette dernière séance photos, sans trucage, est la preuve que tout est possible, tant Ayem est tout simplement magnifique.

Ayem Nour

Une page qui se tourne donc définitivement pour la jeune femme de 31 ans qui a donc décidé de prendre un nouveau départ dans la vie. Et comme pour joindre les actes à la parole, Ayem Nour a surpris par une décision des plus radicale. Elle a fait quelque chose qui est extrêmement rare sur les réseaux sociaux et encore plus chez les gens célèbres. Un choix qui a surpris ceux qui la suivent avec attention, qui n’en n’ont pas cru leurs yeux. Ayem a décidé de supprimer TOUTES les photos de son feed instagram à l’exception de ses derniers clichés sur lesquels elle apparaît amincie. Au vu des commentaires de ses fans, ces derniers sembleraient assez bien accepter ce choix et la soutiennent.

Un nouveau corps pour une nouvelle vie pour celle dont on annonce l’éventuel retour à la télévision dans les prochains mois et peut être déjà à la rentrée de septembre. En attendant, elle devra probablement faire un énorme tri dans sa garde-robe, et s’octroyer de longues séances shopping pour retrouver des vêtements à sa taille, après cette fulgurante et très réussie perte de poids en seulement quelques mois. Mais comme toujours après un amincissement, aussi rapide soit-il, il existe la peur de ce qu’on appelle le rebond… Et c’est dans ce moment qu’il faut surtout ne rien lâcher en se disant » maintenant, c’est gagné « . Il s’agit donc d’efforts continus et surtout de garder les bonnes habitudes prises tout au long de son régime.