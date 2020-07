Ayem : « totalement métamorphosée » une perte de poids qui épate les internautes et qui fait jaser !

Ayem se fait connaître du grand public en 2011. Elle participait alors à Secret Story sur TF1. Par la suite, elle deviendra animatrice et chroniqueuse pour la radio et la télévision. Ses fans la suivent depuis ses débuts et ils ne manquent rien de son actualité sur les réseaux sociaux. Car Ayem est également une star d’Instagram avec plus de 924 000 abonnés à son compte. Mais si elle fait parler d’elle ces derniers jours, c’est que ses fans ont constaté que la belle avait perdu beaucoup de poids ! Les photos ne mentent pas, regardez plutôt.

Ayem rayonne, ses fans l’admirent encore plus

Ayem a complètement changé depuis quelques temps. Son régime ou bien ses séances de sport ont porté leurs fruits. En effet, elle est à présent aussi fine qu’un mannequin et elle se prend en photo afin de laisser ses fans constater ce changement. Ayem devient maman le 7 juin 2016. Son fils, Ayvin-Aaron Miclet, a pour père un homme d’affaire du nom de Vincent Miclet qui est plus âgé qu’Ayem de 23 ans environ. Une grossesse suppose toujours une prise de poids conséquente et perdre du poids ensuite n’est pas évident. Une effet, en tant que jeune maman ou n’avons pas toujours le temps de faire les efforts nécessaires pour retrouver la ligne, en plus de s’occuper du nouveau-né. Mais Ayem a réussi le pari de retrouver la ligne. Et même plus encore car ses fans parlent d’une véritable métamorphose.

Voir cette publication sur Instagram Mon rayon de soleil ☀️ AYVIN! Une publication partagée par A Y E M N O U R (@ayemnour) le 13 Juin 2020 à 7 :57 PDT

Une perte de poids qui interroge

Quels sont les secrets d’Ayem pour perdre du poids ? Les fans de la jeune femme se le demandent. Mais ils sont surtout présents autour d’Ayem pour saluer cet exploit et l’accompagner dans ses efforts. En effet, sans le soutien de ses fans, il n’est pas certain qu’elle puisse espérer obtenir le même résultat. C’est en tout cas ce que les fans de la jeune femme pensent et elle ne va pas les contrarier. Au contraire, elle les informe de l’évolution de sa perte de poids de temps en temps en postant des photos révélatrices. Dernièrement, les abonnés Instagram d’Ayem ont alors pu découvrir les jambes toutes fines de la jeune femme. Elle partageait une photo en story et faisait sensation sur internet. Car une image sur ce profil Instagram a la possibilité d’être vu et commenté par un peu moins d’un million de personnes.

Ayem est une femme active en plus d’être une mère célibataire

Être une jeune mère célibataire et active professionnellement permet donc à Ayem de retrouver rapidement une ligne d’enfer. Ces fans sont sous le charme de cette nouvelle silhouette sensationnelle. Mais sur cette image, ce sont bien les jambes d’Ayem qui sont les stars. Pour retrouver ce corps athlétique, Ayem ne dit pas grand chose sur ses méthodes. Mais les fans de la star parient volontiers que son rythme de vie est effréné. Car Ayem explique dans ses stories sur Instagram qu’elle enchaîne les rendez-vous. Rester au top de sa notoriété alors qu’elle a participé à sa première émission de télé-réalité en 2011 ne tombe pas du ciel. En effet, elle travaille à sa médiatisation tous les jours et ne doit pas être seule pour assurer son succès.

De plus, elle doit également s’occuper de son fils et les mamans savent bien que cela peut être très sportif. Mais l’amour qui existe entre une mère et son fils vaut tous les efforts de la planète. Pour Ayem, il est son petit prince, son ange, son amour, son rayon de soleil. Ayvin est un petit garçon qui grandit bien et qui fait le bonheur de sa maman.

Son fils est son essentiel, la raison qui la pousse à se lever le matin

La famille de Ayem est très importante pour elle. Ainsi, c’est certainement avec beaucoup d’émotion qu’elle partage avec ses abonnés le poème de son père. De plus, il lui a envoyé ce texte en découvrant une très belle photo d’elle et de son fils. L’amour qui unit Ayvin à sa maman ne connaît effectivement pas de limites. Et Ayem a bien raison de profiter de son affection tant qu’il est encore temps. Car avec l’âge, les enfants apprennent à évoluer en opposition de leurs parents. Ils sont alors plus réticents à réclamer de l’affection. Ayem a encore le temps de profiter de moments privilégiés avec son petit garçon. L’adolescence d’Ayvin n’est effectivement pas encore pour demain.

Ayem est éblouissante

Les photos que partage Ayem sur Instagram sont les témoins de ses changements physiques récents. Car le profil Instagram de la star a beau compter près d’un million d’abonnés, ses publications ne sont qu’au nombre de 22 actuellement. Elle ne conserve visiblement que les photos les plus récentes et elles témoignent en effet de la nouvelle silhouette de la star. Des photos estivales dans lesquelles elle apparaît dans des maillots de bain ou des tenues légères, tantôt au soleil et tantôt dans sa piscine.

Les fans d’Ayem n’ont de cesse de la complimenter. Son look aussi fait sensation et ses abonnés aimeraient pouvoir adopter son style pour lui ressembler.