Babeth Étienne, la 2e femme de Johnny fait une révélation glaçante, c’est le choc total sur TPMP

Pourtant très discrète, Babeth Étienne fait des confidences exclusives sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, la seconde femme de Johnny Hallyday révèle comment son couple a été brisé. Dans un livre intitulé Je me souviens de nous, Babeth raconte sa vie dans les moindres détails. Face à Cyril Hanouna, elle partage quelques souvenirs parfois surprenants. De plus, elle livre plusieurs détails étonnants sur Nathalie Baye et Laeticia Hallyday. Aujourd’hui, LD People s’intéresse à ses confidences rares.

Babeth Étienne : rapide mais intense avec Johnny

” Une femme digne dans la séparation “

Tous les fans de Johnny le savent. Le rockeur connaît durant sa vie un grand nombre d’aventures. En outre, le taulier se marie à plusieurs reprises. Bien évidemment, sa dernière femme Laeticia Hallyday reste encore dans toutes les mémoires. D’ailleurs, encore aujourd’hui, elle fait régulièrement la une des médias. Durant son existence, Johnny aura également été en couple avec Adeline Blondieau et Sylvie Vartan la mère de David. Un autre grand du chanteur fut Nathalie Baye. En revanche, peu de personnes connaissent l’existence de Babeth Étienne.

Pourtant elle a bien été mariée avec Johnny durant quelques mois. Mais cette idylle se termine de façon tragique pour la jeune femme. Néanmoins, Johnny lui a toujours reconnu de nombreuses qualités. Notamment celle de se montrer discrète et de se montrer une femme désintéressée. Lorsqu’elle apprend que Johnny la trompe avec Nathalie Baye, Babeth est effondrée. ” C’est un cataclysme intérieur, je n’y crois pas… J’ai du mal à en parler, j’ai du mal à réagir, je suis effondrée “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BabethEtienne (@babethetienneofficiel)

” Je suis partie sur la pointe des pieds “

LD People revient aujourd’hui sur les déclarations de Babeth dans les médias. Car sur le plateau de TPMP, elle donne tous les détails de cette séparation brutale. Pire, elle explique le choc subi lorsqu’elle apprend que son mari la trompe. Car effectivement, Babeth Étienne apprend la relation de Johnny et Nathalie Baye, par la presse ! Pourtant, elle ne décide pas de s’accrocher. Elle s’en va comme elle est arrivée dans la vie de l’artiste. ” Vous savez ce qui me caractérise, c’est ma discrétion “.

Pourtant, la moins célèbre des épouses de Johnny a quelques regrets. Notamment celui de ne pas avoir pu assister aux obsèques de la légende de la chanson. Elle en avait pourtant fait la demande à Laeticia Hallyday et à son entourage. Mais aucune réponse ne lui arrive. Dès lors, le jour de l’enterrement, Babeth Étienne n’est pas présente aux obsèques de l’idole des jeunes. Mais son calvaire ne s’arrête pas là. Puisque le jour du décès de Johnny Hallyday, elle perd un autre être cher. Il s’agit du père de ses enfants. Sur le plateau de TPMP, toutes ces révélations apportent la stupéfaction. Malgré tous ces malheurs, Babeth Étienne ne veut pas étaler davantage sa tristesse. D’ailleurs, elle n’en dit pas plus face aux chroniqueurs de Cyril Hanouna. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, ruez-vous sur son autobiographie. En effet, la rédaction de LD People vous conseille la lecture de ce livre. Car Babeth Étienne réserve encore quelques surprises dans les lignes de cet ouvrage.