Babeth Etienne: Les fortes confidences de l’ex-femme de Johnny, elle dézingue Laeticia Hallyday

Babeth Étienne, l’ancienne épouse de Johnny Hallyday a décidé de prendre la parole. Et au passage, elle n’épargne pas Laeticia Hallyday. Pourtant très discrète dans les médias, l’ex-femme du rocker dans les années 1980 revient sur son histoire d’amour. D’ailleurs, Babeth Étienne a décidé de sortir un livre sur le sujet. Cette histoire intitulée Je me souviens de nous, sera disponible en librairie à partir du 12 novembre prochain. Malgré une union finalement assez courte, sa relation avec Johnny a été très intense. Et en dépit de leur divorce, les anciens amants sont restés très longtemps amis. Babeth Étienne affirme que Johnny et elle avaient gardé le contact. Mais ce fut sans compter l’arrivée de Laeticia Hallyday. Car dès le mariage du rocker avec la jeune femme, tout a changé et leur amitié devenue impossible.

Babeth Etienne

Depuis 1994, Babeth affirme ne plus jamais avoir vu Johnny. Pire encore, elle n’aurait même pas pu assister à son enterrement. En effet, Babeth aurait été tenue à l’écart des obsèques et cette décision l’a véritablement blessée. Car elle espérait pouvoir rendre un dernier hommage à celui qu’elle a tant aimé. Pourtant, Babeth avoue que la vie avec Johnny n’a pas toujours été facile. Parfois, l’artiste pouvait se montrer même très dur. De plus, la manière dont il l’a quitté était assez particulière. Puisque du jour au lendemain, sans raison apparente, Babeth n’a plus eu aucune nouvelle. Et finalement, c’est dans la presse qu’elle apprendra que son mari a une nouvelle relation. Car effectivement, le célèbre chanteur était tombé amoureux de Nathalie Baye.

Bien des semaines plus tard, l’ancien couple s’était retrouvé dans un bar. Et tel un enfant pris sur le fait, Johnny lui avait demandé pardon. Mais il avait avoué être tombé amoureux d’une autre femme. Alors âgée de 22 ans, Babeth avait vécu ça comme un véritable coup de poignard. Même si la douleur avait été forte, elle avait réussi à pardonner à Johnny. Par la suite, elle sera d’ailleurs toujours là pour lui. Babeth était devenue sa confidente. “ Après sa relation avec Nathalie Baye, il venait me voir de temps en temps à Paris. Il me racontait ses états d’âme, notamment avec Adeline avec qui ça ne se passait pas bien. Il n’était pas volubile, mais il me faisait confiance ” a-t-elle déclaré dans une interview accordée au magazine Gala. À sa grande tristesse, cette relation allait bientôt être terminée. ” En fait, je l’ai vu jusqu’à son mariage avec Laeticia “ avoue-t-elle avec un peu d’amertume.

Ver esta publicación en Instagram #johnnyhallyday #babethetienne Una publicación compartida de JOHNNY HALLYDAY (@onatousquelquechosedejohnny) el 17 Jul, 2019 a las 10:55 PDT

Babeth Etienne: Même si Babeth n’a pas pu dire adieu à son ancien ami, celui-ci lui avait rendu un très bel hommage. Car dans plusieurs entretiens, Johnny Hallyday a affirmé que Babeth a été ” l’une des femmes les plus dignes ” de sa vie. Après leur rupture, l’ancienne épouse s’est effectivement effacée. Et en aucun cas elle n’a réclamé quoi que ce soit. Bien consciente que la liberté de Johnny était essentielle pour lui. Le seul regret de Babeth, est d’avoir été empêchée de dire adieu au Taulier… Et ça, elle a beaucoup de mal à l’accepter.