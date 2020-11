Babeth Étienne, l’ex de Johnny Hallyday rétablit toute vérité sur son couple avec le taulier

Mariée seulement deux mois avec Johnny Hallyday, Babeth Étienne apporte néanmoins quelques précisions sur cette union éclair. Pour elle, la description de leur amour est souvent incomplète. Puisque en réalité, leur relation a duré bien plus longtemps. De plus, l’ex-épouse du taulier aura véritablement compté dans sa vie. Marié à de nombreuses reprises, Johnny Hallyday a toujours pu compter sur sa deuxième femme. D’ailleurs, il lui a souvent rendu hommage.

Babeth Étienne, l’ex-femme de Johnny, sort du silence

Une ancienne épouse très discrète

Au cours de sa vie, Johnny aura connu beaucoup de femmes. En effet, il y a eu des aventures d’un soir et des histoires d’amour beaucoup plus longues. De plus, le célèbre chanteur s’est marié à cinq reprises. Concernant son amour avec Babeth Étienne, le mariage n’aura pas duré très longtemps. Pourtant, il aura néanmoins marqué la vie du chanteur. Bien évidemment, la principale intéressée se souvient de cette époque avec nostalgie. D’ailleurs, elle trouve que son union avec Johnny n’est parfois pas jugée à sa juste valeur. Dès lors pour donner son sentiment sur cette idylle, Babeth couche aujourd’hui cette histoire sur le papier.

En 1981, le rocker rencontre Elisabeth Étienne, surnommée Babeth. Très rapidement, ils semblent inséparables. Et seulement quelques mois après leur rencontre, ils se marient à Las Vegas. Pourtant, cette union ne dure en tout et pour tout que deux mois et deux jours. Mais malgré la rapidité du divorce, Johnny a toujours reconnu à sa seconde épouse de grandes qualités. Pour preuve, il la décrit comme ” La femme la plus classe dans la séparation “. Mais à l’époque, Johnny Hallyday a du mal à se stabiliser. Même si Babeth est une femme extraordinaire, le taulier a besoin de vivre d’autres expériences. Selon Johnny, Babeth Étienne est ” Une trop gentille fille dans le corps d’une femme fatale “.

Un livre consacré à son histoire

Dans une autobiographie, Babeth Étienne revient sur son parcours de vie. Bien évidemment, elle évoque son mariage avec Johnny Hallyday. Dans cet ouvrage intitulé Je me souviens de nous, Babeth se souvient de ses vingt ans. Cette année-là, elle voit Johnny pour la première fois. Lors d’une soirée, leurs regards se croisent. Désormais, sa vie va changer. À l’époque, la jeune femme est mannequin. Mais très rapidement, elle prend la décision de suivre l’idole des jeunes. Ensemble, ils parcourent le monde entier. Finalement en 1981, Johnny l’épouse. Pourtant, malgré l’amour, l’appel de la liberté parait plus fort. Et seulement 62 jours après s’être dit “oui “, le couple se sépare.

Presque 40 ans après cette rupture, Babeth Étienne se replonge dans son passé. Même si en quatre décennies, elle n’a pas prononcé le moindre mot sur ce sujet. Mais depuis le décès de Johnny, Babeth se sent un peu oubliée dans l’histoire de la star. D’ailleurs, elle a été tenue à l’écart des funérailles. Selon elle, il est temps de remettre les événements en perspective. Car elle a véritablement vécu de grands moments avec l’artiste. Et pas seulement durant deux mois, comme certains le laissent penser ! Babeth semble donc lassée de cette vision erronée de son amour pour Johnny. Puisqu’en réalité, leur relation dure trois ans ; ” Je trouve ça un peu réducteur quand même “. Dès lors, elle publie aujourd’hui son histoire, leur histoire…

