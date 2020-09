Balance ton post: C’est la FIN? Adieu la diffusion quotidienne ! Découvrez pourquoi !

A partir du 1er octobre 2020, l’émission de Cyril Hanouna Balance ton post ne sera plus diffusé tous les jours. Le programme repasse en diffusion hebdomadaire pour une raison bien particulière. Décryptage.

Mardi 8 septembre 2020, la chaîne C8 a rendu publique sa nouvelle grille de programme. Exit la quotidienne de Balance ton post. Dès la semaine du 28 septembre 2020, des changements sont attendus à l’antenne de la chaîne. Cyril Hanouna va repasser en hebdomadaire et sera donc moins présent sur les écrans à partir du jeudi 1er octobre. “Interrogée par l’AFP, C8 a confirmé ce changement, sans fournir de commentaires.”, a commenté le Huffington Post. Il faut rappeler que depuis sa création en 2018, ce programme était déjà une émission diffusée une fois par semaine avant de devenir une quotidienne diffusée en access prime time à 17h45 il y a peu de temps, début septembre. Pourquoi ce retour à la case départ ? Comment s’explique ce changement ? La chaîne C8 a-t-elle sanctionné Cyril Hanouna, toujours autant critiqué par de nombreux téléspectateurs ?

Balance ton post

C8 confrontée à ses plus mauvaises audiences depuis la rentrée !

Balance ton poste version quotidienne sera remplacé par le jeu A prendre ou à laisser qui sera suivi de l’émission Touche pas à mon poste, présenté aussi par Cyril Hanouna. Malheureusement pour ses ennemis, Cyril Hanouna ne disparaitra donc pas complètement des écrans. Si C8 a décidé de faire ces changements dans sa grille de programme, c’est parce que les audiences depuis le début du mois de septembre sont très mauvaises. La chaîne cherche donc à rectifier le tir en espérant que le jeu A prendre ou à laisser ramène plus de téléspectateurs. Le Parisien a publié les détails de cette débandade au sein de la chaîne C8 : “La Huit a rassemblé en moyenne 457 000 téléspectateurs et 2,7 % de part d’audience sur l’ensemble du public. Soit le plus bas score, depuis la rentrée.”

« Il est très difficile de nettoyer correctement le plateau, les sièges, les tables. »

Pour justifier ce mauvais score d’audience, le directeur général de C8 Franck Apietto s’est exprimé sur le site de Jean-Marc Morandini : “Notre priorité depuis le début de la saison c’est la sécurité de tous ceux qui travaillent en plateau après la crise du coronavirus. Depuis lundi, il n’y a que 7 minutes entre Balance ton post et TPMP, c’est-à-dire que pour nos équipes, il est très difficile de nettoyer correctement le plateau, les sièges, les tables. Nous sommes obligés de trouver une solution qui consiste, entre les 2 émissions, à envoyer Cyril sur un autre plateau, celui de A prendre ou à laisser, ce qui va nous laisser 45 minutes pour tout nettoyer“. Mais ces explications vont-elles ramener le public sur cette chaîne ? Rien n’est moins sûr !