Balance ton post: Cyril Hanouna se sépare de son fidèle chroniqueur sous la pression de Jean-Luc Mélenchon !

Ce 11 février, Cyril Hanouna a invité Jean-Luc Mélenchon dans Balance ton post. Mais pour recevoir cet homme politique, le trublion de C8 a accepté une grosse concession. En effet, il a viré son précieux chroniqueur, Eric Naulleau !

Le président de la France insoumise a fait son apparition sur le plateau de Balance ton post ce jeudi 11 février. Si Florian Philippot l’a devancé la semaine dernière, c’est pourtant « le premier homme politique qui a accepté une invitation » de Baba, comme ce dernier l’a bien précisé sur Twitter à ses fidèles abonnés.

Balance ton post: L’homme politique a exigé cette condition sine qua non !

Au programme, Baba a voulu aborder des thématiques d’actualité comme la loi séparatisme, le confinement, le vaccin ou encore les violences policières. Jean-Luc Mélenchon n’a pas manqué pas non plus de donner son sentiment sur le quinquennat d’Emmanuel Macron. Il a présenté également son programme pour 2022.

Mais pour décrocher cette pointure du monde politique, Cyril Hanouna a dû se plier à quelques règles bien précises. En effet, Jean-Luc Mélenchon a refusé la présence d’Eric Naulleau sous aucun prétexte.

“J’irai le voir dans sa loge.”

« Il n’a pas souhaité qu’Éric Naulleau soit dans l’émission » a en effet reconnu Cyril Hanouna qui s’est plié à sa demande sans tenté de négocier. L’animateur a même reconnu avoir « un peu de peine, parce que Eric Naulleau fait partie des éditorialistes phares de cette émission« . Cependant, Baba a indiqué vouloir demander des comptes à son invité. Il veut en effet savoir pourquoi il en veut tant à ce chroniqueur.

Cyril Hanouna a clairement expliqué : « J’irai le voir dans sa loge, en début d’émission, pour lui parler les yeux dans les yeux, juste lui et moi pendant 5-6 minutes pour savoir pourquoi il est venu, pourquoi il a fait telles choses ou telles autres choses. Pour savoir qui est l’homme Jean-Luc Mélenchon. Parce que j’ai envie de le connaître plus. Et après, on rentrera sur le plateau, avec tout le monde ».

Quant au principal intéressé, Eric Naulleau, il a simplement posté un message sur son compte Twitter. Il a confirmé ainsi la décision de son boss. « Ainsi qu’annoncé par Cyril Hanouna, Jean-Luc Mélenchon a posé pour seule condition de sa venue à BTP que je sois absent du plateau », a-t-il ainsi annoncé.

Le problème, c’est qu’Eric Naulleau constitue un contradicteur à l’homme politique. Sans lui, beaucoup de téléspectateurs craignent que le discours de Jean-Luc Mélenchon se transforme en véritable campagne de communication.

Pourquoi Mélenchon déteste-t-il autant Naulleau ?

Si Jean-Luc Mélenchon a une dent contre le chroniqueur chouchou de Cyril Hanouna, c’est tout simplement parce que ce dernier ne le porte pas dans son cœur. Récemment, le chroniqueur a écrit dans le Figaro qu’en tant “qu’homme de gauche laïque, républicaine et anti totalitaire, il ne faisait tout simplement plus la différence entre la France insoumise et l’extrême droite. Il reproche en particulier à Jean-Luc Mélenchon son « compromis et (ses) compromissions avec l’islam politique, pour ne pas dire l’islamisme ».

Au sein de la rédaction de LDpeople, on note surtout que c’est un concept gagnant pour Cyril Hanouna ! L’émission a en effet atteint un record d’audience ce soir-là avec plus de 700’000 téléspectateurs !