Balance ton Post : des commerçants sans vêtements en colère envahissent le plateau!

Balance Ton Post est une autre des émissions présentées en direct par Cyril Hanouna sur C8. Mais contrairement à TPMP, elle n’est diffusée que les jeudis soirs. Aussi, le ton y est plus sérieux et les sujets traités davantage en lien avec l’actualité. Le 12 novembre dernier, la ministre déléguée au ministère de l’Economie était invitée en plateau. L’occasion de faire le point sur les impacts économiques de la crise sanitaire, mais aussi pour les petits commerces de se faire entendre. En effet, des coiffeurs et coiffeuses ont investi les lieux avec des revendications. Et pour être certains de faire parler d’eux, ils se présentaient sans vêtements en plateau.

Balance Ton Post se fait “assiéger” par des coiffeurs sans vêtements et en colère

Les petits commerces jugés non essentiels ne peuvent pas rester les bras croisés pendant le nouveau confinement. Ils craignent de devoir fermer leurs portes pour toujours si la situation ne s’améliore pas. Si ils ne peuvent pas exercer, ils ne gagneront pas de quoi payer leurs loyers et leurs crédits et leurs commerces ne rouvriront pas. Afin de se faire entendre, ils décident d’une action symbolique. En effet, ils enlèvent leurs vêtements “avant que le gouvernement ne le fasse”. Certes, le véritable ennemi est le virus avant d’être le gouvernement. Car les dirigeants prennent des mesures très dures afin de limiter la propagation du virus sur le territoire.

Tout l’enjeu est de tenter de maintenir une activité économique dans le pays tout en permettant aux hôpitaux de respirer. Car plus le temps passe et moins il reste des places disponibles aux personnes atteintes de la Covdi-19 dans les services de réanimation. Pour éviter le débordement du système hospitaliers et éviter l’arrêt brutal de l’économie comme ce fut le cas en mars dernier, le gouvernement a tranché. Et ce sont en effet les petits commerces, les cinémas, les salles de spectacles, les bars et les restaurants qui paient le plus lourd tribut.

Une action qui fait du bruit dans les médias

Complètement sous l’eau, pris à la gorge, des coiffeurs se sont mobilisés pour faire entendre leurs plaintes. Sans vêtements sous leurs pancartes revendicatives, ils investissent le plateau de Balance Ton Post. Car ils connaissent la bienveillance de Cyril Hanouna et profitent aussi du fait que Balance Ton Post soit en direct. Ils se disaient certainement que même si ils ne parvenaient pas à prendre la parole, la symbolique de leur action ferait parler d’eux. Ils profitent donc d’adresser leurs craintes et leurs mécontentements à une représentante du gouvernement.

Face à une telle détresse, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, rassure les commerçants. En effet, elle promet que le gouvernement allait mettre en place des aides afin de compenser le chiffre d’affaire perdu par les petits commerces à cause du confinement. Une mesure qui soulage pour un temps la colère des militants venus s’exprimer sur Balance Ton Post, mais les aides arriveront-elles à temps pour éviter la faillite ?