Balance ton Post: Raquel Garrido pète les plombs et remet Cyril Hanouna à sa place comme jamais!

En colère contre Cyril Hanouna, l’avocate Raquel Garrido n’a pas voulu se laisser marcher sur les pieds et s’est emportée. La compagne d’Alexis Corbière n’a pas hésité recadrer l’animateur en direct dans l’émission de C8 « Balance ton post » !

Les débats de l’émission « Balance ton Post » sont, en général, très animés. Les multiples chroniqueurs essayent de prendre la parole et ce n’est pas toujours simple. Le concept du programme de C8 est de parler de l’actualité. Récemment, un débat a été organisé concernant Samuel Paty et son décès tragique. Le 22 octobre dernier, un accrochage violent a eu lieu entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido, la passionaria de la France Insoumise.

Balance ton Post

Un gros clash dans l’émission

Dans l’émission « Balance ton post », un échange concernait la question de l’anonymat sur les réseaux sociaux. Raquel Garrido était très remontée à ce moment-là. L’avocate, proche de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon a reproché aux différents chroniqueurs, d’aller « trop loin » dans leurs analyses. « Alors là, Raquel, la différence, c’est qu’on part loin, mais c’est intéressant », lui a dit Cyril Hanouna, trublion du PAF. Raquel Garrido a très mal pris ce pique lancé par l’animateur phare de la chaîne C8 depuis déjà de nombreuses années.

Raquel Garrido ne mâche pas ses mots

Raquel Garrido n’est pas une femme qui se laisse faire. Elle aime la confrontation et a eu l’occasion de le montrer avec ce coup d’éclat. « Non ! Alors pardon Cyril, tu m’as fait le coup il y a 15 jours de me prendre de haut. On a eu une conversation toi et moi où je t’ai dit que c’était fini », a-t-elle lancé. Et d’enchaîner : « Je m’en fous que tu m’aimes, je veux juste que tu me respectes ! » Cyril Hanouna a, conseillé à l’avocate de « quitter le plateau » si elle en avait marre. Il est bon de préciser que ce n’est pas la première fois que Raquel Garrido et Cyril Hanouna s’embrouillent lors d’un direct pendant cette émission où sont débattu, chaque semaine, les sujets les plus polémiques.

Raquel Garrido, une militante politique

Originaire d’Amérique du Sud, Raquel Garrido est une militante politique bien ancrée à gauche. Elle accepte de participer à des émissions de Talk-Show comme celle de Cyril Hanouna car son objectif est de diffuser les idées de la France Insoumise, parti politique dont elle est très proche. Il faut préciser que son mari est un député de la France Insoumise, élu dans la circonscription de Montreuil. Une grande polémique avait éclaté lorsque l’on avait appris que le couple vivait dans un appartement à loyer modéré alors que leurs revenus ne leurs permettaient d’y accéder. Depuis, le couple à déménagé. Le couple, très médiatique, aime prendre position le plus souvent possible et d’autant plus lorsqu’un micro se tend. Reste à savoir si Raquel Garrido va rester dans cette émission.