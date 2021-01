Balance ton post va-t-il s’arrêter? Cyril Hanouna sème le doute sur les réseaux sociaux

Le programme de débats très animés de C8 qui s’appelle Balance ton post ! serait-il en danger? Par un tweet en date du 14 janvier, Cyril Hanouna a laissé planer un doute, et cela les inconditionnels de l’émission. LdPeople vous donne tous les détails.

Et si l’émission phare de C8, Balance ton Post allait bientôt s’arrêter ? Deux messages diffusés le 14 janvier préoccupent beaucoup les inconditionnels de l’émission. Ainsi, le trublion du PAF, Cyril Hanouna, a diffusé un curieux tweet : «Mes beautés, déjà merci parce qu’on s’achemine vers une nouvelle semaine record pour TPMP. On essaie d’apprendre des choses dans l’émission tout en s’amusant et on kiffe. Il y a énormément de personnes qui me demandent : quid de Balance Ton Post ? Je vous raconte tout ce soir ! Ce que l’on a décidé avec C8». De quoi préoccuper les fans du programme de débats.

Les fans vraiment inquiets

Un deuxième tweet, posté sur la page Twitter de Touche pas à mon poste !, a entraîné un vif émoi. « Beaucoup d’entre vous ont été étonnés de ne pas voir Cyril Hanouna à la présentation de Balance Ton Post la semaine dernière. Quel est l’avenir de l’émission ? Tous les détails ce soir en direct dans #TPMP ». Jeudi dernier, c’est Eric Naulleau qui s’est chargé de la présentation de l’émission. L’homme a aussi beaucoup d’expérience.

Cyril Hanouna de retour dans Balance Ton Post

Mais que Cyril Hanouna allait-il dire aux téléspectateurs de C8 ? Le suspense a plané de nombreuses heures. Ce qui est sûr, c’est que la deuxième partie de soirée, Balance ton post ! L’after, programmée le 14 janvier à 23h, est supprimée pour y diffuser un documentaire à la place.

Avant la diffusion de “Balance ton post” dédié aux “oubliés” de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le 14 janvier, Cyril Hanouna s’est exprimé dans TPMP pour donner des détails sur la suite qu’il veut proposer à l’émission de débats phare de C8. Il a révélé qu’il allait faire son retour dès la semaine prochaine sur ce programme. « Je reviens bien entendu dans Balance ton post dès la semaine prochaine et Eric Naulleau est génial aux commandes de ce programme, mais je reviendrai la semaine prochaine, et avec Eric bien sûr. La semaine dernière, il a cartonné”, a-t-il indiqué.

Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna est devenu l’animateur de référence de la chaîne ; Il est présent de nombreuses heures chaque soir. C’est le présentateur vedette qui est aussi en très bons termes avec Vincent Bolloré qui possède la chaîne. Il réalise de belles audiences. Il peut compter sur une énorme communauté de fans sur les réseaux sociaux. Hanouna diffuse très régulièrement des messages. L’homme a récemment été mis en cause par Arthur pour avoir critiqué l’émission « District Z ». Le producteur n’a vraiment pas apprécié. C’est aussi le cas de Karine le Marchand qui est en froid avec Hanouna.