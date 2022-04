Balmain lance une nouvelle paire de chaussures très controversée sur le web

Ce n’est pas la première fois qu’une marque de vêtements comme Balmain arrive à faire parler d’elle de façon très controversée. En effet, avec de plus en plus de personnes qui sont en train de critiquer largement les dernières tendances dans le monde du streetwear, on peut dire que cela risque de faire bien plus de bruit que ce que l’on pourrait imaginer. Ces dernières années, tout le monde aura notamment pu voir un certain revival des années 90 et des années 2000, où de plus en plus de personnes arrivent à se tourner vers une esthétique à la fois rétro et futuriste dont on ne cesse d’entendre parler.

Un revival des années 90 et 2000 qui fait les beaux jours des marques…

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si certaines grandes personnalités comme Rihanna, Beyoncé, ou encore Gigi Hadid ont pu récemment prendre la parole récemment à ce sujet. Ces dernières peuvent même parfois proposer des looks qui peuvent paraître à la fois étonnants mais toujours efficaces : on peut dire que ces dernières arrivent clairement à exploiter le filon de la mode d’une façon plutôt surprenante.

En revanche, personne n’aurait pu imaginer que la marque Balmain allait pouvoir faire parler d’elle de cette façon, et encore moins dans ce contexte où on peut voir de plus en plus de grandes marques internationales prendre un virage plutôt étonnant. Mais cette fois-ci, il se pourrait bien que la situation ne soit pas tout à fait la même pour la marque Balmain qui ne cesse de prendre des décisions assez controversées dans le monde de la mode. La dernière en date ? Une paire de chaussures dont vous n’avez pas fini d’entendre parler !

Cette paire de chaussures futuriste fait beaucoup de bruit !

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir la toute dernière création de la marque Balmain, et on peut même dire que celle-ci va probablement être la création la plus étonnante de cette année.

Comme on le sait, cette grande marque de la mode n’hésite pas à prendre des décisions assez radicales dans le monde de la mode, tout comme c’est le cas avec notamment d’autres marques comme Balenciaga.

Ainsi, on a notamment pu découvrir cette paire de chaussures qui a été créée par Safa Sahin, le créateur en chef du design des sneakers de la marque Balmain. Dans une mise en scène qui laisse à désirer, on peut ainsi voir Olivier Rousteing, le directeur de la création de la marque, arborer cette dernière dans une mise en scène assez étonnante. Si les plus grands fans de la marque Balmain ont rapidement réagi pour dire que cette paire de chaussures était assez unique en son genre, d’autres ne se sont pas privés pour critiquer violemment cette paire de chaussures assez innovante…

Un modèle « Unicorn » très controversé…

Que ce soit sur les publications sur le réseau social Instagram de la marque, ou encore sur les forums des plus grands passionnés de sneakers, on peut dire que la dernière création de la marque reste assez controversée.

Bien que certains crient au génie et ne peuvent pas attendre plus longtemps pour se procurer cette création, d’autres pensent au contraire qu’il faut que la marque Balmain change directement de direction, avec un autre directeur de création à la tête de la marque. Toutefois, ce n’est pas encore d’actualité si on en croit les dernières informations…