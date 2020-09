Bastien Payet (Douze Coups de Midi) assassiné en 2019: Deux des trois suspects viennent d’être libérés

Bastien Payet, le candidat des Douze coups de Midi avait été tué par un groupe d’hommes il y a 18 mois. Deux hommes soupçonnés d’avoir participé à son meurtre gratuit ont été remis en liberté par la justice.

Sa mort gratuite, perpétrée par trois hommes un soir de 2019 à Bordeaux, avait bouleversé les téléspectateurs de l’émission de Jean-Luc Reichmann. Bastien fait à nouveau l’actualité un an et demi après sa mort car deux des trois personnes qui avaient été interpellées viennent d’être relâchées.

C’est le journal L’Union qui vient de sortir l’information. Les journalistes de ce quotidien champenois devoilent en effet que “deux des trois jeunes hommes mis en examen” pour “meurtre” et écroués pour l’avoir battu mortellement ont “été libérés et placés sous contrôle judiciaire“.

Les deux hommes en question se nomment Enzo Andolini et Osman Dogan. Ils ne sont pas libres pour autant : ils ont l’interdiction de voyager et également de communiquer l’un avec l’autre pendant l’instruction de l’affaire. Reste un troisième individu du nom de Oussama Zeroual qui lui reste derrière les barreaux. Le 31 août, son “maintien en détention provisoire du troisième“, a été ordonné par un juge des libertés et de la détention.

C’est une triste histoire pour l’entourage de Bastien Payet, qui a été tué sans raison. Dans la nuit du 8 au 9 mars, Bastien a en effet été lynché par ces trois individus âgés de 19 ans à 21 ans et par ailleurs étudiants en BTS. Ces trois hommes ont commencé par importuner et par faire des réflexions mal placées à la compagne de Bastien et à des amies que Bastien et sa petite amie accompagnaient. Bastien a donc essayé de les défendre sans agressivité mais les trois hommes se sont alors jetés sur lui et l’ont roué de coups jusqu’a ce que mort s’ensuive.

Bastien Payet

« Ils se sont jetés sur lui. »

“L’un d’entre eux a eu un mot déplacé à l’encontre des filles. Bastien leur a dit sans agressivité de rester tranquilles et ils (trois autres individus, ndlr) se sont jetés sur lui”, avait expliqué Laurent Etienne à l’Union juste après les faits. Laurent Etienne était un proche de Bastien qui faisait partie du groupe d’amis ce soir-là et qui a été témoin de l’agression.

A l’annonce de sa mort, le public des Douze Coups de midi a eu du mal à s’en remettre. L’animateur de l’émission de TF1, Jean-Luc Reichmann, lui avait aussitôt rendu hommage sur Twitter : “Notre famille est en deuil. Très mauvaise nouvelle. Bastien de Reims, sur le plateau des 12 Coups de midi, nous avait offert un moment d’émotion hors normes. Un de ces moments suspendus que l’on ne peut oublier dans une vie. A 23 ans, Bastien représentait la joie de vivre. » Pour ce qui concerne la justice, des confrontations entre les trois suspects et une reconstitution devrait être prévue prochainement.