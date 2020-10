Béatrice Dalle déclenche une énorme polémique sur la toile, elle s’affiche en photo avec Kevin Spacey

Suite à l’une de ses dernières publications, Béatrice Dalle crée un profond malaise auprès de ses fans. La mémorable actrice de 37°2 le matin a, en effet, pris la pose à côté d’un acteur très décrié depuis quelques mois. Actuellement en tournage du dernier film de Claude Lelouch, la belle brune a partagé un cliché sur lequel elle apparaît aux côtés de Kevin Spacey. Le réalisateur de La belle histoire est en effet en train de réaliser son dernier et peut-être ultime film. Et comme à son habitude, Claude Lelouch a réussi à rassembler un parterre extraordinaire d’acteurs. Les téléspectateurs pourront retrouver au casting de cette dernière production les noms de Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, le Belge Stéphane de Groodt ou encore Nadia Farès et bien évidemment Béatrice Dalle. Âgé aujourd’hui de 83 ans, le réalisateur s’apprête à ranger définitivement sa caméra. Intitulé L’amour c’est mieux que la vie, ce film sera donc certainement la dernière œuvre réalisée par le grand-maître du 7e art.

Béatrice Dalle

Dans la longue distribution de ce film, les fans de Claude Lelouch pourront également retrouver Ary Abittan et Sandrine Bonnaire. Ces deux acteurs étaient également présents sur le cliché publié par Béatrice Dalle lors d’une séance photo dans le cimetière Montmartre. Mais sur cette publication apparaît aussi le visage de Kevin Spacey. D’où l’indignation de plusieurs internautes ! En effet, l’acteur américain est accusé de plusieurs agressions sur des femmes aux États-Unis. Selon de nombreuses accusations, l’interprète de Kaiser Sözé dans Usual Suspects aurait également eu des relations non consenties avec des mineurs. Il a été poursuivi pour ces faits en 2019. Mais suite à plusieurs événements, le procès n’aura pas pu avoir lieu.

La présence du comédien aux côtés de Béatrice Dalle a donc rapidement créé la polémique sur la toile. Les commentaires ne se sont évidemment pas fait attendre.” La belle culture du viol…”, ” Ces pourritures là ne devraient plus être dans des films, ne devraient plus être idolâtrés, etc… Ces pourritures-là devraient être en prison, pas sur des tournages où c’est justement cet endroit qui leur a permis de commettre ces atrocités “ pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions. L’indignation semblait donc à son comble pour un grand nombre d’internautes. Quelques-uns ont bien essayé de prendre la défense de l’acteur.

Mais ils ont été très rapidement remis à leur place par d’autres. “ Il a des démons dans sa vie perso, mais qui n’en n’a pas ? ” a écrit un anonyme tentant de défendre Kevin Spacey. Mais là aussi, les réactions ont été immédiates.” Perso mes démons dans la vie privée, c’est peut-être de ne pas avoir été agréable avec la conseillère de mon assurance au téléphone… pas d’être un prédateur se**** et pédophile… ah mais je préfère pas voir le dossier je regarde le jeu de l’acteur là... ” a balancé un internaute en réponse à cette tentative de défense maladroite. Si Béatrice Dalle souhaitait créer le buzz autour du film de Claude Lelouch, c’est aujourd’hui chose faite. Mais se rendant compte de la tournure des événements, l’actrice a semblé vouloir se désolidariser de certaines réactions. Béatrice Dalle a donc dû prendre la décision de supprimer sa publication du réseau social, afin de calmer la situation.