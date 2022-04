Beauté : voici les fards à paupières à retenir pour cette saison !

Avec l’arrivée de beaux jours, de plus en plus de femmes essayent tant bien que mal de s’y retrouver en ce qui concerne les nouvelles tendances à suivre, et force est de constater que ce n’est pas toujours aussi facile que ce que l’on pourrait imaginer, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec de plus en plus de personnes sur le web qui peuvent parfois diffuser des messages pour mettre en avant leur style, il est difficile pour les femmes de nos jours de comprendre quelles seront les prochaines tendances qui seront vraiment à suivre, et celles que vous devriez éviter à tout prix.

Les fards à paupières reviennent dans la tendance au printemps !

En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait entendre parler d’une nouvelle marque qui vient bousculer tous les codes que l’on peut connaître dans le monde du bien être et de la beauté. Alors que de plus en plus de grandes marques essayent tant bien que mal de se différencier avec des problématiques toutes plus étonnantes les unes que les autres, on imagine que cela risque de faire bien plus de bruit que l’on peut imaginer quand on voit un nouvel arrivant dans le domaine.

Mais cette fois-ci, ce qui frappe encore plus fort dans les dernières tendances et les looks que l’on a pu découvrir chez les plus grandes stars françaises et internationales, c’est avant tout le côté pailleté qui semble revenir à la mode pour faire beaucoup du bruit pendant cette saison estivale et fabuleuse qui s’annonce en grandes pompes…

Et si les paillettes étaient la nouvelle mode pour ce printemps ?

Si on avait pu penser que les paillettes étaient terminées et que l’on allait plus du tout en entendre parler pendant encore quelques années, c’était clairement sans compter sur les dernières innovations que l’on a pu voir de la part de certaines marques dans le domaine.

En effet, avec le revival des années 90 et 2000 qui arrive clairement à se diffuser partout dans le monde de la mode, il n’est finalement pas étonnant que cela vienne aussi impacter les cosmétiques et le bien être.

De cette façon, c’est cette fois-ci la marque Elikya Beauty qui a décidé de mettre en valeur le côté pailleté, avec des fards à paupières dont on devrait entendre parler pendant encore très longtemps. En effet, la marque française a décidé de frapper très fort et ne se contente pas seulement de proposer des produits « made in France », bien au contraire… Elle a décidé de se différencier en proposant des fards à paupières qui sont clairement exceptionnels par rapport à ceux de la concurrence que l’on peut voir actuellement dans le monde de la beauté et des cosmétiques…

Une composition très étonnante mais toujours efficace !

Ainsi, ce qui fait que ces fards à paupière arrivent à se différencier de toute la masse, ce sont essentiellement ses propriétés anti-âge qu’on adore, mais aussi l’huile de sésame bio qui risque d’être très appréciée par toutes les femmes qui vont pouvoir enfin profiter de ce produit de beauté sans abîmer leur peau.

Enfin, disponible à un prix assez bas pour la qualité qui est proposée, vous allez notamment pouvoir en profiter pour seulement 12,50 euros, ce qui reste un prix qui est assez raisonnable quand on voit le prix d’autres produits des grandes marques…