Un bébé découvert le visage tuméfié à la crèche: le témoignage glaçant de sa maman dans « TPMP »

Le 18 janvier dernier, Cyril Hanouna a reçu, dans son émission TPMP, Sophia, dont le bébé a subi des violences dans sa crèche. Sans explication convaincantes sur les morsures et marquent que l’on peut voir sur son fils, la mère veut la vérité. Une affaire sidérante que LdPeople vous raconte.

C’est une affaire qui a bouleversé littéralement les internautes. Le 18 janvier dernier, Cyril Hanouna a accueilli sur le plateau del’émission TPMP, une jeune femme prénommée Sophia. Cette mère d’un enfant de 15 mois, Nahel, veut la vérité concernant les sévices subis par son fils. Les faits sont graves. Ainsi, le 23 décembre dernier, alors vient chercher son fils à la crèche, elle constate qu’il a le visage tuméfié. Un vrai traumatisme pour cet enfant et sa famille. Sa mère décide de diffuser les photos sur les réseaux sociaux pour avoir des explications sur le sujet. Elle a indiqué sur C8, le déroulement des faits.

Le témoignage poignant de Sophia

« On m’appelle pour me dire de venir prendre mon fils. Je demande : ‘Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ?’ Et on m’explique que mon fils s’est fait mordre », a-t-elle indiqué. Se rappelant “la voix tremblante” de la responsable adjointe de la crèche, elle a enchaîné : « Là, j’ai compris que quelque chose n’allait pas ». En voyant les « morsures » subies par Nahel de la part d’un autre enfant durant la sieste, Sophia hallucine littéralement. « Vraisemblablement personne n’était présent lorsque mon bébé s’est fait mordre », précise-t-elle.

“Je n’ai pas de détails de la crèche” Nahel, 15 mois, a subi coups et blessures dans une crèche… sa mère Sophia témoigne dans #TPMP ! pic.twitter.com/NAt7fkDK0a — TPMP (@TPMP) January 18, 2021

La crèche mise en cause

Elle poursuit le déroulé « Les faits ne viennent pas d’arriver. Ils sont arrivés, il y a 3h. Donc, on a laissé le bébé à la crèche comme ça, sans vraiment s’en occuper et souffrir. Comment cela se fait-il ? », s’est interrogé Cyril Hanouna. « On ne sait pas me l’expliquer », a précisé Sophia. Tandis que « la crèche n’a strictement rien fait », le papa se rend avec lui aux urgences. Le Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles s’occupe de cette affaire. En voyant les plaies, « le médecin indique que c’est tout frais ». Sophia ajoute, »il nous dit que c’est sans doute une morsure, mais qu’il y a d’autres choses autour. Il y a des hématomes, son oreille a beaucoup gonflé. » Indiquant qu’il y a « sûrement du mensonge ». Elle se dit même qu’un animal aurai pu faire de genre de chose.

TPMP : Un dépôt de plainte effectué

Elle a précisé : “Même s’il s’est fait mordre, il n’y a pas que cela. Mon bébé a dû pleurer longtemps ! Mon fils a dû souffrir. » Accompagnée par la mairie de sa commune après avoir déposé plainte contre cette structure, Sophia a regretté l’absence de note écrite sur la journée en question. Ce témoignage a touché énormément de personnes sur les réseaux sociaux.