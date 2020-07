Bella Hadid va vous donner chaud dans ses nouveaux Bikinis !

Bella Hadid est un mannequin international. À seulement 23 ans, elle enflamme la toile et les podiums. Sur Instagram, chacune de ses publications fait littéralement le buzz. Les fans de Bella Hadid sont subjugués par sa beauté. Mais le 16 juillet dernier, la jeune femme a fait encore plus fort. Car elle partage deux photos en noir et blanc dans une publication qui donne chaud. Bella Hadid prend la pose pour présenter deux maillots de bain de la dernière collection de Calvin Klein. Autant par les maillots que par sa plastique, les internautes sont en extase.

Bella Hadid, un mannequin de renommée planétaire

Bella Hadid commence sa carrière de mannequin aux côtés de sa sœur Gigi Hadid. Elles sont toutes les deux des modèles qui font rêver la Terre entière. Gigi n’a que 16 ans lorsqu’elle commence sa carrière de mannequin, en 2012. La même année, après avoir fêté ses 17 ans, elle signe pour être mannequin de la marque Guess. Bella Hadid suivra le chemin de sa sœur et commencera véritablement sa carrière seulement deux ans après sa grande sœur.

Bella Hadid signera un contrat avec l’agence de mannequins IGM Models. Tout se passe bien pour la jeune femme et elle est même élue la plus belle femme du monde en octobre 2019. Julian Da Silva, chirurgien esthétique, mène une étude en ce sens et c’est donc elle qui la remporte.

Des photos brûlantes, pour une marque iconique

Bella Hadid ne peut pas passer inaperçue. Son physique est éblouissant et son charisme met tout le monde d’accord. Quelque soit les vêtements qu’elle porte, elle est capable de donner chaud à son audience. Mais elle fait même exploser le thermomètre avec sa dernière publication. Les abonnés de Bella Hadid ne tarissent pas d’éloges sur sa beauté.

De plus, ils sont aussi fans des maillots de bain qu’elle porte. Des maillots de bain une pièce sur lesquels le sigle de Clavin Klein est du plus bel effet. Dans le premier modèle, ils apparaissent sur les contours de la pièce. Pour le second, le sigle est sur le ventre de Bella Hadid, au niveau de son nombril.

Les deux maillots de bain sont des ensembles une pièce et noirs. Ils prennent donc parfaitement la lumière sur la photo puisqu’ils sont proposés en noir et blanc. Bella Hadid elle aussi est mise en beauté. En effet, les fans de la star ne manquent pas de tomber sous le charme de ses derniers clichés. Elle lève les bras dans les deux photos.

Elle s’étire et montre alors à quel point sa taille est fine. Les formes et la prestance de la jeune femme n’ont pas finit de faire rêver la planète. Bella Hadid a en effet une belle carrière de mannequin devant elle. En huit ans d’expérience, elle n’a toujours que 23 ans aujourd’hui. Qui sait jusqu’où ses talents dans ce domaine pourront l’emmener ? Où que cela soit, ses fans la suivront sans hésiter !