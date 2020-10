Bella Thorne joue à la mariée très “sexy”, attention les yeux !

Bella Thorne propose des clichés extravagants sur son compte Instagram. Et les derniers en date font partie d’une série de photos d’elle vêtue d’une robe de mariée. Elle porte même un voile pour être à fond dans son personnage. Mais est-ce vraiment un personnage que joue Bella Thorne ? Découvrez les sublimes photos de la jeune femme qui sèment le doute. Dans sa robe blanche immaculée, certains aimeraient croire qu’elle va épouser son petit-ami.

Bella Thorne fera une très belle mariée

Bella Thorne est une jeune femme qui devient célèbre dans son enfance. En effet, elle commence sa carrière en étant mannequin. Dès ses 6 mois elle apparaissait dans les magazines. Mais ce n’est pas là que sa communauté de fans a commencé à se constituer. Pourtant c’est également très jeune qu’elle est actrice pour de nombreuses publicités pour de grandes marques. Bella Thorne attendra son rôle dans une série Disney pour être vraiment révélée au grand public. Et entre temps, elle apparaitra à la télévision dans des shows et des séries. C’est donc entre 2010 et 2013, lorsqu’elle avait entre 13 et 16 ans, que Bella Thorne devient incontournable pour sa génération.

Aujourd’hui, la jeune femme n’a que 22 ans et elle cumule un peu moins de 24 millions d’abonnés sur Instagram. Autant dire que sa notoriété n’est plus à prouver. Chacune de ses publications fait un vrai buzz sur la Toile. D’autant plus lorsque Belle Thorne laisse planer le mystère autour de ses clichés. Un mystère autour d’un mariage que ces fans vont rapidement percer. En effet, même si Bella Thorne est amoureuse de son petit-ami, Benjamin Mascolo, elle ne va pas se précipiter. Son amoureux réside en Italie alors qu’elle vit aux États-Unis. Ainsi, les fans ne croient pas vraiment qu’elle soit prête à épouser un homme qu’elle ne peut pas voir tous les jours. En revanche, les photos de Bella Thorne en robe de mariée sont saisissantes de réalisme.

Une série d’image qui laisse ses fans sans voix

Voir cette publication sur Instagram Such a happy girl Link in my bio 😍 Une publication partagée par BELLA (@bellathorne) le 30 Sept. 2020 à 11 :05 PDT

Benjamin Mascolo ne manquera pas de lui dire qu’elle ressemble à une princesse. Les fans de Bella Thorne sont heureux de pouvoir se faire une idée de ce à quoi s’attendre si elle décide un jour d’épouser l’homme qu’elle aime. Mais ils ne veulent pas croire qu’elle est véritablement accepté de se faire passer la bague au doigt. En effet, la vedette tente de laisser planer le mystère mais ses fans la connaissent trop pour se laisser avoir. Ils vont pourtant lui faire savoir en masse à quel point ils la trouvent éblouissante. Ses cheveux roux et la blancheur étincelante de sa robe donne à son teint rosé un rayonnement sans pareil. Les fans de la jeune femme sont complètement conquis.

Bella Thorne est absolument sublime, même cachée derrière les broderies de son voile de mariée. Et qui sait ? Peut-être que cela va donner des idées à son petit-ami ? Nous le saurons bien assez tôt.