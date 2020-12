“Belle poutre apparente”, “On ne voit que ça”… Slimane dévoile son “gros paquet” et affole la toile

Slimane partage beaucoup de sa vie sur les réseaux sociaux. Ses fans comptent beaucoup pour lui et il a donc à cœur de les faire participer à son quotidien. Une façon pour lui de les remercier car sans ses fans, une star n’est plus une star. Mais sur l’une de ses publication, un détail choc lui a volé la vedette. Un détail sous son pantalon que les internautes ont souligné sans finesse. Vous l’aurez compris, LDPeople vous parle, dans cet article, des remarques des internautes sur le “gros paquet” du chanteur. Slimane n’a rien demandé mais ses abonnés ont fait de cela une discussion incontournable sur Internet.

Slimane suscite de vives réactions suite à l’un de ses partages sur Instagram

Le chanteur et acolyte de la belle Vitaa a tenu a partager à ces fans, la tenue qu’il portait pour un projet qui se déroule à Versailles. Mais es abonnés du chanteur n’ont pas tous prêté attention au prestige du cadre, ou encore à l’évènement qui se prépare. En effet, ils ont été très nombreux à souligner un détail qui sensiblement visible sous le pantalon de Slimane. Effectivement, lorsque nous vous parlions de “gros paquet”, nous ne faisions pas allusion aux nombreux sacs de shopping qui se trouvent en arrière plan de ses photos. Mais bien plutôt à quelque chose de très personnel que Slimane ne montre évidemment pas à ses fans. Les blagues et les taquineries à ce sujet sont légion dans les commentaires. Cela frôlerait presque le harcèlement tant les propos sont dirigés sur cette partie de son corps qui ne regarde que lui.

Slimane n’a pas réagit aux commentaires tendancieux de ses abonnés espiègles. Dans la publication suivante de son compte Instagram, il se montre même sans t-shirt en train de soulever des altères. De quoi donner encore des idées à ses abonnés les plus dévergondés. En revanche, il n’a pas pu passer à côté des innombrables commentaires lui parlant de son “gros paquet”. La rédaction LDPeople a bon espoir que Slimane soit donc plus prudent à l’avenir. Néanmoins, il fait bien de ne pas s’étaler sur le sujet. De cette façon, cette histoire gênante sera bien vite oubliée. De plus, ce n’est pas comme si il n’avait pas reçu que des compliments à ce propos. Cela aurait en effet eu davantage de répercussion si son “paquet” n’était pas si “gros”. Blague à part, les abonnés de Slimane sont de véritables coquins.

La réaction du chanteur se fait attendre

Quoi qu’il en soit, rien n’entame la determination et la bonne humeur du chanteur. Ses fans le savent pertinemment sinon ils ne se seraient pas permis de le taquiner ainsi. Slimane continue de les impressionner et la suite de sa carrière promet d’autres grands succès. C’est avec impatience et confiance que les fans du chanteur attendent la suite. Et pour patienter, ils n’hésiteront donc pas à tenter de mettre en boîte leur chanteur favori. Reste à savoir comment le prend Slimane. Mais il y a de fortes chances qu’il garde son sentiment pour lui.