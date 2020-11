Benjamin Castaldi au plus mal: Sa famille menacée de mort après son clash avec René Malleville

Ce vendredi 20 novembre, Cyril Hanouna est revenu sur le départ de Réné Malleville de l’émission. Pour l’occasion, Benjamin Castaldi est venu sur le plateau pour témoigner sur les menaces qu’il a reçues ces dernières heures. Explications.

René Malleville quitte ‘Touche pas à mon Poste‘

Alors que René Malleville a fait son arrivée dans Touche pas à mon Poste en septembre dernier, il en a eu assez d’être la cible de ses petits camarades. En effet, il reproche notamment à Benjamin Castaldi de ne jamais le prendre au sérieux et de moquer de lui à chaque fois qu’il prend la parole. Il faut dire que l’ancien présentateur de “Secret Story” s’est permis de rire aux éclats lorsque le sudiste à l’accent chantant a défendu le controversé professeur Didier Raoult dans une chronique.

Le Marseillais René Malleville quitte « TPMP » https://t.co/btkeq2Ranq via @20minutes — GATTO Daniel (@gattovelo) November 20, 2020

Mais ce départ a eu des conséquences sur la vie privée de Benjamin Castaldi. En effet, de nombreuses personnes ont pris le temps de menacer de mort l’animateur, ce qui l’a poussé à se retirer directement des réseaux sociaux. Et c’est justement de ça que Cyril Hanouna a voulu revenir ce vendredi 20 novembre. Si l’ancien présentateur de “1 contre 100” a rappelé qu’avec son expérience, il avait le cuir solide et pouvait tout à fait encaisser les insultes dirigées à son encontre, il ne supporte pas qu’on s’en prenne à ses enfants.

Benjamin Castaldi raconte les menaces de mort qu’il reçoit

Benjamin Castaldi raconte, sur le plateau de télévision, qu’il était impensable de recevoir des menaces de mort, parce qu’on a eu un fou rire : “Ce que j’ai vu sur les réseaux c’est au delà de ce qu’on peut imaginer. Parce que j’ai rit, des abrutis, des crétins menacent (…) Parce que j’ai eu un fou rire, parce que je suis là pour amuser les gens, et pour rire, je me fais chier dessus; ça c’est pas très grave. Mais ma famille, mes enfants, on parle de l’âge de René qui a 73 ans, moi j’ai Julien et Simon qui ont une grand-mère qui n’est pas dans le métier, qui a 76 ans, qui est abonnée à 2 comptes. Elle appelle en larmes, elle dit ‘mais, qu’est-ce qui se passe ? On veut tuer mes petits enfants ?”

Benjamin Castaldi menacé de mort ? Il pousse un énorme coup de gueule sur Instagram: Humilié par Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi, l’ancien syndicaliste, René Malleville, souhaite retrouver les siens à Marseille. En effet, il a pris la radicale… https://t.co/hc1i24BGe1 — Nathalie Dolivo (@Nathalie_Dolivo) November 21, 2020

Benjamin Castaldi poursuit son propos en faisant une révélation dingue sur l’un des messages qu’il a notamment reçu : “On m’a dit ‘on va éventrer ton petit dernier’. Faut savoir ce que c’est le harcèlement. Qu’on touche mes enfants ça fait de la peine; ma femme elle était en colère; je vous dis franchement, je me suis excusé auprès de René, mais on en est là aujourd’hui. Il faut s’excuser parce qu’on rigole ?”.