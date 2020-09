Benjamin Castaldi comblé d’amour: Il dévoile une nouvelle photo de son nouveau-né Gabriel

Ce dimanche 13 septembre 2020, l’animateur de télévision Benjamin Castaldi s’affiche en train de s’amuser avec son nouveau-né Gabriel. C’est sur son compte instagram qu’il a décidé de partager ce moment intime avec ses fans.

Un papa comblé d’amour : c’est le message que fait passer Benjamin Castaldi sur ce cliché en noir et blanc. On peut le découvrir tenir dans ses bras son bébé en grenouillère, front contre front. De toutes évidences, le papa de 50 ans redécouvre les joies du pouponnage. « Gaga…et tellement fier du petit Gabriel et de sa maman », écrit-t-il en légende. C’est en 2015 qu’il a rencontré la maman, Aurore, direction d’audition chez Endemol. Aujourd’hui, l’animateur savoure le bonheur de la famille avec celle qui est sa 4eme épouse.

De grosses frayeurs pour la grossesse en plein confinement

Si Benjamin Castaldi semble aujourd’hui fou de joie, il n’en a pas été ainsi aux débuts de la grossesse. En mars 2020, il a annoncé la grossesse de sa femme sur le plateau de Cyril Hanouna. L’animateur était alors très inquiet : ” Pour Aurore, avec ce bébé dans le ventre, toutes ces histoires de virus, c’est un peu compliqué. C’est vrai qu’elle est naturellement très angoissée mais là encore plus…”, reconnaissait-il sur le plateau de Touche pas à mon poste. Benjamin Castaldi craignait à l’époque un risque de contamination in utero.

Une joyeuse famille nombreuse recomposée !

Mais heureusement, tout finit bien puisqu’Aurore met au monde le 27 août 2020 un petit Gabriel en bonne santé. Le nouveau-né rejoint la grande tribu du présentateur. Ce dernier a déjà trois garçons : Julien, Simon et Enzo et sa femme Aurore a deux filles, Jade et Louise. On imagine l’ambiance dans cette famille recomposée pour accueillir le dernier né. Le petit Gabriel entame sa troisième semaine et Benjamin Castaldi doit voir filer le temps à une vitesse grand V.

Benjamin Castaldi: Une paternité tardive mais heureuse

Le présentateur du Loft confie ne pas vouloir reproduire les erreurs du passé. En effet, il se reproche de ne pas avoir été assez présent pour ses enfants précédents. Récemment, il confiait également aux médias se poser beaucoup de questions sur une paternité tardive. Désormais, Benjamin Castaldi semble baigner dans l’insouciance et le moment présent. Il n’hésite pas à partager ce bonheur brut avec ses abonnés. Biberons, câlins, jeux, il multiplie les moments précieux avec son dernier fils. Pour ce dernier cliché, les fans s’extasient : “Trop beau Benji !! Encore félicitations à vous trois “, “Tellement de tendresse sur cette photo” , “Du bonheur du bonheur rien que du bonheur” peut-on découvrir sur son compte instagram.

Alix Brun