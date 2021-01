Benjamin Castaldi crie à l’injustice dans “TPMP ouvert à tous”! C’est scandaleux !

9 janvier dernier, Benjamin Castaldi faisait un énorme coup de gueule dans “TPMP ouvert à tous”. Sa cible : les réseaux sociaux où les censures font légions !

Voilà quelques semaines déjà que “Touche Pas A Mon Poste” est de retour sur nos antennes. L’occasion pour les téléspectateurs de decouvrir des sujets de débats toujours plus endiablés. Et si ces derniers ont récemment fait le buzz avec une attaque contre Arthur et Karine Le Marchand, l’équipe de Cyril Hanouna a aussi fait l’objet de toutes sortes de critiques. Ces derniers s’attendent d’ailleurs à plus de représailles de la part de leurs concurrents.

Le thème du débat de ce week-end dans “TPMP ouvert à tous” porte justement aux peines encourues pour les célébrités sur les réseaux sociaux. En effet “Les célébrités soient qui derangent sont censurés” de ces plateformes de plus en plus fréquemment. Un fait ou une rumeur lancée par l’équipe de Baba ? Il semblerait que la situation soit récurrente depuis un certain temps. L’équipe de LD People a analysé cette situation et fait le point pour vous !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Trump est éliminé des réseaux sociaux !

La semaine dernière a été mouvementée aix États-Unis. Des faits que nous avons suivi de par le monde puisque ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau président prend le pouvoir sur place. Et alors que Joe Biden fête sa victoire pour la première fois, des activistes Pro-Trump sont intervenus au Capitole. Un moment violent mais surtout désolant pour les américains. D’autant plus que cela a fait un total de 4 morts dont des manifestants et un force de l’ordre. Mais si les intervenants n’avaient pas été forcés a perpétrer cet acte, celui qu’ils défendent a également été pris dans l’histoire. En effet, beaucoup ont en voulus à l’ancien Chef d’Etat américain pour cette manifestation.

Et pour les réseaux sociaux où Donald Trump est souvent très actif pour donner son avis, le compte a été désactivé. Une situation difficile puisque ce sont 88 millions d’abonnés de par le monde qui se sont retrouvés sans nouvelles du jour au lendemain sur Twitter. Une occasion de “faire taire” l’homme qui était encore au pouvoir il y a quelques temps ? Cela pourrait bien être le cas selon les invités de “TPMP ouvert à tous”!

Benjamin Castaldi crie au scandale dans TPMP ouvert à tous !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Alors que le débat autour de cette situation en Amérique fait rage, Benjamin Castaldi a tenu à mettre le point sur une constante qu’il aurait remarqué récemment. En effet, le phénomène n’est pas seulement courant aux États-Unis ! Bien au contraire, on recense plusieurs figures françaises se plaignant de ces mêmes situations. C’est notamment le cas de Jean-Marie Bigard ou encore de Booba qui aurait ” proféré des remarques raciste, injurieuses ou autres“. De même que les chroniqueurs qui doivent faire attention à ce qu’ils disent au risque de se faire censurer à leur tour sur les réseaux sociaux.

Pour Benjamin Castaldi, c’est tout simplement une situation ” scandaleuse”! Et pour cause, les personnalités publiques sont rapidement censurées à la moindre petite divergence d’opinion ou d’accrochage. De l’autre côté, les autres utilisateurs ont toute liberté dans leur manière de communiquer.une situation que le père de Simon Castaldi déclare comme un erreur des “GAFA qui ne sont pas toujours très regardant”