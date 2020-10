Benjamin Castaldi dévoile pour la 1ère fois son colossale salaire dans TPMP, ça vaut le détour

Benjamin Castaldi avoue sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’un de ses salaires les plus exorbitants. Le célèbre présentateur de Secret Story confie avoir touché 680 000 euros par an pour cette émission ! Le jeudi 15 octobre dernier, Cyril Hanouna a organisé un tour de table dans Touche pas à mon poste. L’animateur souhaitait connaître les plus gros salaires jamais perçus par ses chroniqueurs. Mais l’argent reste toujours un sujet sensible en France. Dans les pays anglo-saxons, révéler sa fortune fait plus partie des conventions sociales. Dans l’Hexagone, par contre, ce sujet reste très discret.

La discussion sur C8 avait dans un premier temps porté sur les cachets engrangés par les chanteurs. Et notamment concernant Renaud et ses 300 000 euros remportés chaque année. Cyril Hanouna a donc questionné son entourage afin qu’ils révèlent leurs plus gros revenus. Mais tous, n’étaient pas prêt à transgresser cet interdit moral. Seul Benjamin Castaldi a accepté d’être tout à fait transparent sur la question.” Je vais être franc, je vais tout vous dire. C’était sur Secret Story ” a expliqué le fils de Jean-Pierre Castaldi et Catherine Allégret. Le chroniqueur a admis avoir touché 680 000 euros par saison, c’est-à-dire environ 12 000 euros par émission ! À la découverte de cette information, un véritable silence s’est installé sur le plateau. Tous étaient très surpris par ces sommes astronomiques. Benjamin Castaldi a même apporté quelques autres précisions. Pour sa participation à Loft Story, il touchait environ 7 500 euros par émission. Et dans La Nouvelle Star, le présentateur se voyait gratifié d’un montant de 20 000 euros par prime.

L’homme de télévision n’a visiblement, lui, pas de tabou avec l’argent. Il a d’ailleurs avoué à plusieurs reprises en avoir gagné énormément et dépenser encore plus… Malgré ses confortables revenus durant de nombreuses années, Benjamin Castaldi a également eu des dettes à une époque. Car comme il l’affirmait, la fin de cette période dorée a été très difficile à vivre. Après avoir touché des sommes folles, il s’était trouvé presque sans revenu du jour au lendemain. De plus, l’animateur affirme avoir été victime d’une arnaque immobilière en 2003. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il expliquait avoir acheté un immeuble qui lui aurait coûté une véritable fortune. ” 15 ans après, l’immeuble ne vaut pas grand-chose, on n’arrive pas à le vendre, et surtout j’ai dû payer un crédit. J’avais investi à Tulle, c’est pas le meilleur endroit… L’immeuble a été saisi entre-temps, mais je suis toujours en procès ” avait-il expliqué. Benjamin Castaldi a donc gagné énormément d’argent comme présentateur. Mais également comme producteur. C’est d’ailleurs cette fonction qui lui a permis d’engranger de gros bénéfices.

La vente de l’une de ces sociétés de production lui aurait également permis de toucher plus de 3 millions d’euros en 2015. Le célèbre présentateur et animateur avoue avoir fait de très mauvais placements. Notamment dans un hôpital dans lequel il aurait perdu beaucoup d’argent. En février 2020, Benjamin Castaldi affirmait être complètement ruiné. Et selon lui il ne posséderait plus aujourd’hui que… des dettes. Il espère néanmoins que la justice lui donnera raison dans certaines de ses affaires. Le procès est d’ailleurs toujours en cours. ” Je pense que ça va faire du bruit dans quelque temps. Mais on s’est fait escroquer, il y a une banque, il y a un notaire véreux ” affirme-t-il.

Lors de cette récente émission de Touche pas à mon poste, certains se demandaient combien touche Benjamin Castaldi pour son rôle de chroniqueur sur C8. Mais à cette question, l’ancienne star de TF1 n’a pas souhaité apporter de réponse. Gilles Verdez a pourtant tenté de le questionner à de nombreuses reprises. Mais Benjamin Castaldi a tenu bon et il n’a rien déclaré à ce sujet.

Mais en réalité les salaires des chroniqueurs de Cyril Hanouna ne sont pas si secrets que ça. Le directeur d’H2O a d’ailleurs fait des révélations à ce sujet, au début de l’année 2020. Même s’il n’a pas révélé les montants exacts, il a néanmoins donné une fourchette de prix : ” En fonction des notoriétés, de l’ancienneté (…) on va partir de 300 euros pour aller jusqu’à 1 500 euros, sauf que certains sont en facture, il y en a qui ont le statut d’intermittent et d’autres sont auto-entrepreneurs “. Lorsque des cas particuliers ont été évoqués avec Lionel Stan, il n’a pas hésité à faire de nouvelles déclarations.” Des animateurs de carrière comme Benjamin Castaldi font partie des salaires les plus élevés forcément “ n’a-t-il pas hésité à confesser. Selon certaines informations, l’ancien animateur de Secret Story toucherait en réalité 1 500 euros par émission. Jean-Michel Maire serait lui aux alentours des 700 euros. Et à l’époque, Matthieu Delormeau était à plus ou moins 1000 euros par prestation. C’est d’ailleurs un sujet qui revient régulièrement sur la table. Cyril Hanouna avait d’ailleurs évoqué le sujet en direct dans TPMP. Et les chiffres qu’il avait annoncés au mois de mars dernier correspondent parfaitement à ceux du directeur de la maison de production. Quelques précisions avaient été apportées. Gilles Verdez toucherait 600 euros par émission alors que le chauffeur livreur, Raymond reçoit, lui, 280 euros par jour.

Mais une question n’a pas été évoquée ce jour-là. Il s’agit du salaire de Cyril Hanouna !

Et là aussi, le calcul s’avère compliqué. Car le trublion du PAF a en effet plusieurs casquettes. Mais Le Canard enchaîné dans l’un de ces articles révélait que Cyril Hanouna toucherait 480 000 € par an pour la présentation de TPMP. Mais ces revenus pourraient être en réalité bien plus élevés. Car il est aujourd’hui à la tête de trois émissions sur C8. Mais il en est également le producteur. Au bout de l’addition, ce serait donc plusieurs millions d’euros que Cyril Hanouna engrangerait chaque année. Mais ces montants sont à mettre en rapport avec les audiences extraordinaires que ses émissions ont connu durant de nombreuses années. Par contre depuis la rentrée 2020, ces chiffres semblent pourtant être en réelle baisse.

Benjamin Castaldi a été en tout cas d’une franchise remarquable. Car il est, en effet, très rare que les stars de la télévision dévoilent les montants touchés pour leurs prestations. Si les salaires des ministres ou même du président de la République sont publics, ceux des présentateurs restent parfois très secrets. Même les footballeurs ont plus de mal à cacher leurs énormes rentrées financières que les vedettes du petit écran !