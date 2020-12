Benjamin Castaldi évoque ses difficultés financières et révèle sa rémunération

Ex-présentateur et chroniqueur vedette de la télévision française, Benjamin Castaldi a voulu livrer la vérité sur sa situation financière dans l’émission de C8 Touche Pas à Mon Poste, le 11 décembre dernier. Ldpeople vous dit tout !

S’il a été un animateur phare durant les années 2000 avec Secret Story mais aussi Loft Story, Benjamin Castaldi a connu un revers de fortune. Le 11 décembre, dans le cadre du programme « Touche Pas à Mon Poste » – et après avoir parlé de la situation de l’actrice Mallaury Nataf, une nouvelle fois SDF, le chroniqueur a évoqué sa situation financière. Il voulait absolument casser une idée reçue liée à la célébrité qui voudrait que toute célébrité est forcément riche et dilapide son argent.

Les déboires financiers de Benjamin Castaldi

« Moi, j’ai eu des problèmes car j’ai fait de mauvais investissements », a-t-il confessé. Avant d’enchaîner que, à cause de différents avec ses banques, sa rémunération a été directement impactée. Il a rendu public sa fiche de paye, indiquant avoir touché un salaire de « 22 000€ bruts à TF1 », chaque mois. Un beau montant qui, à cause d’une saisie faite par sa banque, a été vite abaissé à 1.600€ par mois. Ensuite vient le mode de vie de l’animateur déchu qui comptait factures, pensions alimentaires mais aussi « 20 000€ d’impôts à payer ».

“Si on me laisse pas respirer un peu, je vais crever” Les confessions poignantes de @B_Castaldi sur ses problèmes d’argent dans #TPMPWeekEnd pic.twitter.com/kef68zVlXq — TPMP (@TPMP) December 11, 2020

Un coup dur

Conséquence : son salaire filait vite. « En l’espace de dix, douze mois, vous êtes encore plus en difficulté que vous ne l’étiez. C’est un cercle infernal et on ne peut rien faire (…) lorsque l’on ouvre les yeux, c’est trop tard », a confessé l’animateur. Une passe difficile. Heureusement, lors de ses démélés juridiques, Castaldi fut chanceux et a pu être conseillé. « Mais si j’avais été un peu faible (…) j’aurais alorsfini mal et c’est pareil pour tout le monde. Il ne faut pas blâmer les vedettes ». Pour ne pas être écrasé sous les charges financières et les dettes, l’animateur a même déposé un dossier de surendettement. « Si je ne fais pas ça, je ne peux pas m’en sortir. Si on ne me laisse pas respirer, je vais mourir. » Cette tragédie, il avait déjà eu l’occasion d’en parler d’un entretien à Télé-Loisirs, au début de l’année 2020.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Des années de galère

Il parlait de cette époque de galère financière, expliquant avoir été interdit bancaire. « Concrètement, vous allez au distributeur tirer vingt euros, et rien ne sort pas. Vous en êtes au point où vous avez emprunté à votre entourage, et vous ne pouvez pas faire le plein de fuel de la maison », expliquait-il. « Vous êtes interdit bancaire, vous n’avez plus de carte bleue. ». Sa situation n’est guère à envier. « J’espère que ça s’arrangera un jour », indiquait-il dans le programme Face aux médias sur la chaîne Non Stop People. Des finances affectées après à la naissance de son fils Gabriel.