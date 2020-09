Benjamin Castaldi : il partage une photo de sa femme en train de nourrir le bébé de façon naturelle.

Benjamin Castladi ne pouvait pas rêver mieux : il est une nouvelle fois papa, d’un petit Gabriel cette fois. C’est sur instagram que le chroniqueur de Touche pas à mon poste partage un cliché de sa femme au moment du repas de bébé. Tous les internautes sont instantanément émus.

Benjamin et Aurore sont loin d’être de jeunes parents. Chacun de leur côté, ils ont même pouponné à maintes reprises ! De son côté, l’animateur, a eu trois enfants : Julien (23 ans) et Simon (20 ans) nés de son couple avec Valérie Sapienza et Enzo (16 ans) qu’il a eu lorsqu’il était fou amoureux de l’ancienne présentatrice Flavie Flament. Et pour Aurore, ce ne sont pas trois garçons mais deux filles qu’elle a mis au monde : Louise et Jade, respectivement âgées de 13 ans et de 17 ans. Aujourd’hui, la famille s’agrandit puisque les deux tourtereaux viennent d’annoncer la grande nouvelle : leur bébé Gabriel est né !

Ver esta publicación en Instagram La famille s’agrandit… merci pour tous vos jolies messages !!!❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Benjamin Castaldi (@b_castaldi) el 27 Ago, 2020 a las 8:50 PDT

“J’aimerais être un papa à temps plein.”

Ce n’est pas la première fois que le fils de Jean-Pierre Castaldi partage sa joie d’être papa au grand public. Dans le dernier numéro du magazine Gala, il se confiait ainsi : “”J’aimerais être un papa à temps plein, présent à toutes les étapes de sa vie, de la première dent qui tombe au premier bobo à l’école, en passant par le premier chagrin d’amour… C’est mon objectif.” Apparemment, l’animateur et collègue de Cyril Hanouna sur C8 ne voudrait pas reproduire des erreurs passées dû à un emploi du temps de ministre. Mais pour le moment, aucun soucis pour préparer le biberon puisque la maman a décidé d’allaiter le petit Gabriel. Restent les couches et les réveils la nuit : on imagine que le papa, qui ne veut plus rien rater de la vie de ses enfants, se relaye la nuit avec la maman pour s’occuper de bébé ?

Ver esta publicación en Instagram On a marché sur le bonheur… 🌔 Una publicación compartida de Benjamin Castaldi (@b_castaldi) el 28 Ago, 2020 a las 10:57 PDT

Aurore Aleman sereine, en train d’allaiter le petit Gabriel

C’est sa compagne Aurore Aleman que l’animateur a en tous cas voulu mettre en lumière sur son compte instagram puisqu’il a posté le dimanche 30 août 2020 une photo de cette dernière en train d’allaiter leur fils. La photo est très sobre, en noir et blanc, et elle a ému les nombreux internautes fans de Benjamin Castaldi.

Benjamin Castaldi se dit “fier de sa femme”

Ver esta publicación en Instagram Fier de ma femme…❤️👶❤️👶❤️👶❤️…#naissance2020 #bonheur Una publicación compartida de Benjamin Castaldi (@b_castaldi) el 30 Ago, 2020 a las 10:06 PDT

Cette photo ne peut que faire fondre puisqu’on découvre le nourrisson tout contre sa maman, dont le visage est caché par sa chevelure. Voici les mots que Benjamin écrit pour immortaliser ce moment : « Fier de ma femme… » Aussitôt, la communauté de fans de Benjamin Castaldi partage la même joie : « Elle est magnifique cette photo de ta femme en train de donner le sein », écrit une internaute pour qui cela représente « la plus belle chose au monde ». Pour une autre femme, c’est carrément « ca c est le bonheur à l état pur 😍 l allaitement je n ai connu de plus merveilleuse sensation. », et on peut aussi lire de la part d’une fan : « Il n’y a pas plus beau geste dans la vie… ».

Alix Brun