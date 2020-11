Benjamin Castaldi montre son postérieur (VIDEO) en direct sur C8, dans “TPMP”

Benjamin Castaldi a été pris d’une frénésie rare. En effet, le chroniqueur de TPMP a surpris tout le monde en décidant de mettre une folle ambiance en plateau. Cyril Hanouna proposait à son équipe de débattre sur l’idée que la télévision devient de plus en plus lassante pour les téléspectateurs. Benjamin Castaldi a alors sorti des arguments chocs pour dire le contraire, son torse et son postérieur ! En effet, le célèbre animateur, reconverti en chroniqueur, a fait valser chemise et pantalon pour prouver que la télévision n’est pas devenue morose. De quoi provoquer des crises de rires à ses collègues et à Cyril Hanouna.

Benjamin Castaldi frappe fort pour réveiller l’ambiance en plateau

Benjamin Castaldi n’avait pas prévu de montrer son postérieur en plein direct. Mais le 12 novembre dernier, une mouche l’a piqué et il a décidé de mettre une ambiance dingue en plateau. Cyril Hanouna anime TPMP depuis des années et fait en sorte justement de casser les codes pour ne pas tomber dans la routine. Mais que l’on le veuille ou non, les temps changent. Aussi, la télévision est davantage soumise à la censure et aux critiques aujourd’hui. Avec les réseaux sociaux notamment, tout le monde peut donner son avis sur tout. Il est alors préférable de conserver une bonne réputation en évitant les sujets épineux. Mais ce n’est pas le credo de Cyril Hanouna ni le souffle qu’il veut insuffler à TPMP. Bien au contraire, l’émission de C8 se veut innovante et déjantée, même si il s’agit bien d’un talk show.

Les chroniqueurs entourant Cyril Hanouna participent à des débats au sujet de la télévision notamment. Et le 12 novembre dernier, il était question de savoir si la télévision était devenue ennuyeuse. La majorité des chroniqueurs répondent que oui, de même que les internautes à l’occasion d’un sondage sur Twitter. Mais Benjamin Castaldi refuse d’admettre cette réalité. Et pour changer la donne, il entreprend de mettre du piment dans TPMP. Car si la télévision devient ennuyeuse, ce ne sera pas le cas de Touche Pas à Mon Poste. Il entreprend alors de se lever et commence à déboutonner sa chemise. Sous les acclamations et les rires de Cyril Hanouna et des chroniqueurs, il ne tient plus en place. Il finit alors par descendre son pantalon et à présenter son postérieur aux caméras en plateau.

Son postérieur s’affiche en direct, devant des milliers de téléspectateurs

Benjamin Castaldi a utilisé un argument choc donc pour prouver que les émissions de télévision avaient de la ressource. Et personne ne va oser rivaliser avec lui sur le même terrain ! Cyril Hanouna ne manquera pas de complimenter Benjamin Castaldi avant que se dernier ne se rhabille. Hilare, il ne s’attendait visiblement pas à ce que son chroniqueur puisse aller si loin pour mettre le feu en plateau. Les équipes techniques ont néanmoins très vite réagi pour diffuser une musique adéquate à un déshabillage en règle et ajouter des flammes sur le grand écran du plateau de TPMP.