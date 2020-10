Benjamin Castaldi son état de santé au plus mal, très malade, opéré d'urgence !

Benjamin Castaldi a dû être admis à l’hôpital de toute urgence ! Ses fans n’ont pas manqué de réagir, très inquiets de l’état de santé de ” Benji “. Le chroniqueur a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Ce lundi 5 octobre 2020, le célèbre chroniqueur expliquait son absence dans Touche pas à mon poste dans ce message publié en story sur le réseaux social. Car selon ses propres mots, il aurait dû rapidement subir une intervention médicale. Un passage par l’hôpital qui n’était pas programmé puisque sa présence était prévue le soir même sur C8.

Benjamin Castaldi était une nouvelle fois absent sur le plateau de C8, et ce, en quelques semaines à peine. Même s’il y a plus d’un mois, c’était pour une tout autre raison. Il s’agissait effectivement d’une excellente nouvelle pour lui et sa famille. Benjamin Castaldi et son épouse Aurore ont effectivement eu le bonheur d’accueillir un nouveau membre dans la famille. Le 27 août dernier, l’ancien présentateur de Secret story avait d’ailleurs lui-même annoncer l’heureux événement. Sa femme, Aurore Aleman, lui avait donné un nouvel enfant. Déjà papa à trois reprises, le chroniqueur de 50 ans avait pu serrer pour la première fois dans ses bras son fils.

C’est donc quatre garçons que le fils de Catherine Allégret compte dans sa petite tribu aujourd’hui. Il avait d’ailleurs partagé sa joie dès son retour aux côtés de Cyril Hanouna. Et l’ancien présentateur de TF1 avait également publié un cliché de la toute petite main de son fils en ajoutant un joli message “ Bravo à la maman… Il est tellement beau ! Quelle émotion, 3 kilos 440, 53 cm et pour le prénom, on n’est pas encore décidé “. Mais depuis ce jour, le couple a révélé que leur fils se prénommait Gabriel. Benjamin Castaldi était déjà l’heureux père de trois autres garçons. Julien a 23 ans, Simon 20 ans, nés tous deux de son union en 1993 avec Valérie Sapienza, et Enzo 16 ans dont la mère n’est autre que Favie Flament. Benjamin Castaldi connaîtra aussi un troisième mariage assez bref, avant de rencontrer la belle Aurore. Le père de quatre enfants semble très heureux de cette nouvelle vie. Et il se réjouissait que sa compagne lui ait donné un nouveau fils.

Tout semblait donc se passer dans le meilleur des mondes, pour l’homme de télévision. Mais cette dernière publication concernant son hospitalisation, a véritablement inquiété ses fans. Car dans son message publié il y a quelques jours, Benjamin Castaldi était resté très mystérieux. Il n’a pas donné la raison de ce départ rapide pour l’hôpital. La seule certitude est qu’il a dû être opéré en urgence.” Les amis, je me réjouissais de vous retrouver ce soir dans Touche pas à mon poste, mais j’ai subi une petite intervention médicale qui m’a un peu bousculé… à demain et profitez de notre Cyril Hanouna nationale. Je vous embrasse “ avait-il simplement écrit. Il s’agissait d’un court message, sans donner le motif réel de cette absence imprévue. Ses près de 300 000 abonnés ont donc dû se poser la question sur l’origine de cette intervention, visiblement urgente et nécessaire. Et c’est un grand mystère qui réside autour de ce sujet. Benjamin Castaldi n’a d’ailleurs depuis donné aucune information supplémentaire sur les raisons de ce passage en clinique. Dans son message, Benjamin Castaldi avait néanmoins pris le temps de remercier le personnel hospitalier qui l’a pris en charge. Et il avait simplement posté ” Merci aux médecins et aux infirmières “.

Il y a un an presque jour pour jour, Benjamin Castaldi avait également avoué être passé par l’hôpital. Mais en 2019, il n’avait pas hésité à révéler la cause. Le fils de Jean-Pierre Castaldi avait en effet confié à ses fans être passé par une opération de chirurgie esthétique. Il s’agissait d’une intervention très simple. Puisque cela consistait en quelques petites injections d’acide hyaluronique destinées à relever ses paupières.” J’en ai mis un petit peu là, pour que ma paupière se relève ” avait-il confirmé à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Il avait ensuite poursuivi en expliquant comment cette petite intervention s’était passée : “ J’ai eu deux piqûres, une par œil. Ça a duré 10 minutes. Ça fait pas mal, ils mettent une crème avant “.

En 2016, le présentateur avouait également avoir succombé à quelques petites modifications de son apparence. Il avait révélé avoir fait une liposuccion ” Je me suis fait liposucer il y a très longtemps, il y a une dizaine d’années. Il faut savoir que le poids, on le reprend et c’est extrêmement douloureux. Ça fait très mal parce qu’on vous décolle la graisse de la peau, on vous l’aspire et vous avez l’impression d’avoir du carton à la place. Vous êtes tout dur et vous avez des gros bleus qui s’évacuent par le bas. C’est très douloureux ” avait-il confié, sans la moindre gêne sur le plateau de TPMP.

Mais pour cette nouvelle hospitalisation, Benjamin Castaldi n’a pas fait la moindre déclaration. Toutes les hypothèses sont donc ouvertes. Car au vu de sa transparence, une nouvelle opération pour des raisons esthétiques aurait probablement été communiquée. À moins que Benjamin Castaldi ne se donne encore un peu de temps. Ce délai aurait pour but de faire découvrir le résultat à ses fans. Mais il s’agit ici bien sûr de suppositions. Les téléspectateurs de TPMP espèrent surtout que ce passage par l’hôpital n’ait en réalité aucune gravité. C’est donc toujours un grand mystère qui règne autour de cette absence. Mais connaissant la franchise et le franc-parler du chroniqueur de C8, le secret devrait probablement être levé très bientôt.

Ce qui est sûr est que Benjamin Castaldi avait tenu à rassurer ses fans. Et il leur promettait de bientôt les retrouver. Ainsi absent du plateau de C8, Cyril Hanouna avait profité de l’occasion pour accueillir une nouvelle venue. Les téléspectateurs de TPMP ont donc pu découvrir à la place de “Benji “, le visage de Meriem Debbagh. La jeune femme est pourtant une habituée des plateaux de Touche pas à mon poste, mais dans sa version tunisienne. Néanmoins, Benjamin Castaldi devrait retrouver sa place libre, dès ses ennuis de santé résolus. Et au vu de ses déclarations, cela ne devrait pas tarder…