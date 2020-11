Benjamin Castaldi, son fils Simon fait part des graves menaces qui pèsent sur lui après un conflit avec René Malleville!

Le fils de Benjamin Castaldi, Simon est victime de menaces, qu’il publie sur les réseaux, après l’accrochage qui a eu lieu entre René Malleville et son père.

Ce 18 novembre dernier, sur C8 a eu lieu un important règlement de compte

Auquel les inconditionnels de l’émission ont pu participer. René Malleville aurait été « ridiculisé » par Benjamin Castaldi, selon lui, et n’a pas du tout apprécié cette humiliation publique.

Il a même décidé de quitter la grande famille de TPMP, les larmes aux yeux … La famille de Benjamin Castaldi est même aujourd’hui menacée.

Benjamin Castaldi a , de son côté reçu un torrent d’insultes et de menaces de morts le visant ainsi que sa famille et le chroniqueur est senti obligé se retirer des réseaux sociaux.

Il a fait part de ces agression verbales ce vendredi 20 novembre dernier, et de ces menaces qui pèsent notamment sur Gabriel, son dernier et quatrième fils : « On m’a dit : ‘on va éventrer ton petit dernier‘ ».

Suite à cette affaire avec @renemalleville, Benjamin Castaldi est victime de menaces de mort et d’insultes via les réseaux sociaux. Il nous raconte #TPMP pic.twitter.com/Dg4JQugx5j — TPMP (@TPMP) November 20, 2020

Son second fils, Simon Castaldi, a posté sur Instagram l’horrible menace dont il fait objet. « Je suis d’accord, ce qu’il (Benjamin, son père, ndlr) a fait, c’est pas bien, c’est lourd, parce que Cyril et mon père c’est des lourdeurs » reconnaît-il d’abord avant de poursuivre : « Ils ont déjà expliqué moi je suis le porte-parole de personne. Les gens qui se font insulter, menacer de mort, des trucs de fou que je vais même pas dire c’est trop horrible. Ces gens-là ont une famille, mon père a une famille (…)Ca me fait du mal ». Il confie ensuite avoir été touché lorsque « ma grand-mère m’appelle, elle a les réseaux, elle suit que 2 personnes moi et Julien. Quand elle m’appelle et qu’elle a de la peine et je sais que ça la touche, là c’est un problème, et elle a pas le recul des réseaux que nous on a. La famille voit tout, ça prend des proportions de fou. C’est TPMP c’est pas le 20h de France 2 donc qu’une fois il y ait eu une rigolade, c’est normal, mon père est moqué H24 Simon Castaldi » « Je comprends, c’était lourd, mais ça mérite des menaces sur nous, sur Aurore, sur Gabriel son bébé, des trucs de ouf, ‘on va déterrer ta grand-mère’ » . Puis il se demande « Je comprends, c’était lourd, mais ça mérite des menaces sur nous, sur Aurore, sur Gabriel son bébé, des trucs de ouf, ‘on va déterrer ta grand-mère’ » . Il a accompagné son texte très touchant d’un enregistrement audio d’une menace qui lui a été envoyée : « Pourquoi tu te fous de la gueule de René espère de fils de p*** ! Tu veux qu’on vienne, en France, dans les bureaux de TPMP, et on te tire dessus, fils de p***« , peut-on entendre… Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Un détachage qui prend des proportions graves et dangereuses pour la famille de Benjamin Castaldi.

Mise au point, stop aux menaces de mort à l’encontre de Benjamin Castaldi, ce n’est pas la guerre. Je suis de retour dans ma ville, je retrouve ma famille et mes amis, c’est l’essentiel. pic.twitter.com/iK6enlEm0E — René Malleville (@renemalleville) November 20, 2020