Benjamin Castaldi TPMP: IMPRESSIONNANT! Il se blesse et détruit le décor du plateau en pleine cascade!

Depuis son arrivée dans l’émission de Baba, Benjamin Castaldi ne cesse d’évoluer. Il est d’ailleurs bien loin le temps où il se faisait discret pour trouver sa place dans l’équipe ! Désormais, il fait partie des chroniqueurs les plus impliqués dans la promotion du programme de C8. Il ne manque pas d’idées originales pour faire plaisir à ses téléspectateurs. D’autant plus qu’il lui arrive d’avoir carte blanche pour certaines parties du programme. De quoi animer l’émission avec une ambiance toujours plus agréable pour chaque diffusion. Et cela se confirme avec le taux d’audience qui monte en flèche quotidiennement.

Le 16 mars dernier, Benjamin Castaldi TPMP présentait la première partie de TPMP. L’occasion pour lui de faire ses preuves auprès des téléspectateurs. Et si ce dernier n’a pas manqué d’audace dans ses jeux, il ne s’attendait sûrement pas à cette suite d’événement ! En effet, il semblerait que le chroniqueur de Cyril Hanouna ait fait un véritable carnage sur le plateau de C8. Que s’est-il donc passé pour que l’équipe soit aussi secouée à l’issue de cette première partie ? Découvrez les détails de cette altercation qui n’a pas manqué de surprendre les téléspectateurs de la chaîne !

Une avant première assez spéciale !

Cyril Hanouna met en valeur les talents de ses chroniqueurs régulièrement. Et s’il y en a bien un qui est impliqué pour faire le show sur C8, c’est Benjamin Castaldi TPMP ! Le journaliste remplace souvent le trublion de C8 et n’hésite pas à faire preuve d’enthousiasme lorsqu’il prend les rênes d’une partie de l ‘émission. C’est notamment le cas le 16 mars derniers alors qu’il est en charge du « 6 à 7 avec Casta » en début de l’émission Touche Pas A Mon Poste. Une première partie qui est souvent revenue depuis que cette dernière a engendré un grand succès de l’émission. D’autant plus que le chroniqueur de Baba ne cesse de développer de nouvelles idées pour épater les téléspectateurs !

Passionné de sport et surtout de boxe, il a choisit un invité de marque pour cette diffusion. Il n’est autre que Greg MMA, champion dans sa catégorie. Ce dernier est un professionnel du self-défense, une pratique qui serait très appréciée en ces temps où la sécurité n’est pas toujours au rendez-vous. C’est justement pour cette raison que Benjamin Castaldi TPMP a décidé d’en parler dans sa partie de l’émission. Pour lui, il est en effet important que l’on puisse se défendre soi-même en cas d’agression. Tous deux se sont donc lancés dans une démonstration de plusieurs prises qui n’ont pas manqués de choquer les téléspectateurs !

Benjamin Castaldi TPMP valse dans le décor !

Comme toujours, Benjamin Castaldi TPMP est le premier à relever le défi dans l’équipe de C8. Le chroniqueur fait face à Greg et semble parfaitement prêt à en découdre. Mais il ne s’attendait sûrement pas à ce que son adversaire y aille aussi fort ! En effet, le père de Simon Castaldi est pris d’assaut de différentes manières et les chutes s’enchaînent. S’il ne se fait pas trop mal au départ, la suite des prises l’envoie tout de même valser dans le décor du plateau de TPMP. Une scène qui a particulièrement marqué les téléspectateurs ainsi que les autres membres de l’équipe.

« Regardez, je me suis blessé, vous m’avez blessé » s’est plaint Benjamin Castaldi TPMP alors qu’il tombe sur une des tables du plateau. Une chute qui aura fait quelques bleus au chroniqueur mais qui aura surtout mis la table en mauvais état. Il faut dire que la scène a été assez impressionnante. On ne peut donc qu’espérer que le chroniquer de TPMP ne s’est pas fait plus mal que ce qu’il n’y paraît !

D’autres ont relevés le défi !

Après la chute monumentale de Benjamin Castaldi TPMP, d’autres membres de l’équipé ont tentés le coup face à cet invité hors du commun. C’est notamment le cas de Baba qui s’est senti beaucoup mieux malgré sa petite blessure au poignet récemment. Ce dernier en a d’ailleurs profité pour s’exercer un peu et découvrir de nouvelles techniques pour se protéger d’une éventuelle attaque. Un spectacle que les téléspectateurs ne risquent sûrement pas d’oublier. Il faut dire que cette séance aura été particulièrement impressionnante.

Il en est de même lorsque Gilles Verdez tente le coup à son tour ! Malgré son âge, ce dernier reste au top de sa forme. Il tient d’ailleurs assez tête à Greg pour faire durer le spectacle. Et s’il ne finit pas dans le décor comme Benjamin Castaldi TPMP, ce n’est que pour son plus grand bonheur ! Il faut dire qu’il n’a pas forcément envie de se retrouver avec des douleurs sur tout le corps par la suite.