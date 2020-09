Benjamin Castaldi (TPMP) poste des photos de son bébé: Il s’attire les foudres des internautes!

Papa pour la quatrième fois, le chroniqueur de Touche pas à mon poste ne peut pas s’empêcher de poster des photos de son nouveau-né. Chaque jour, ses followers découvrent de nouveaux clichés du bébé. Mais nombre d’entre eux l’ont vivement critiqué. Découvrez pourquoi !

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste ne cache pas sa joie. Le 27 août dernier, sa famille s’est agrandie avec l’arrivée de son quatrième enfant, le petit Gabriel. Le moins qu’on puisse dire, c’est que depuis sa naissance, son père s’est transformé en véritable papa gâteau.

Benjamin Castaldi ne veut pas reproduire ses erreurs passées

Benjamin Castaldi a tenu à être clair avec soi-même, mais aussi avec ses fans. L’ex-vedette de TF1 a reconnu ne pas vouloir reproduire les erreurs du passé. En effet, la star du petit écran pense avoir été peu présent pour ses plus grands enfants. Cette fois-ci, il souhaite passer le plus de temps possible auprès du nourrisson. Le petit Gabriel grandit vite et chaque jour il s’éveille un peu plus.

Un véritable papa gâteau

Sur un petit nuage dès qu’il passe du temps avec lui, Benjamin Castaldi poste un grand nombre de photos sur son compte Instagram. Ses fans suivent donc chaque étape de la vie du petit Gabriel. Le samedi 19 septembre, Benjamin Castaldi a publié une touchante série de portraits en noir et blanc. On peut découvrir le bébé en train de dormir, en train de boire son biberon ou encore en train d’être pouponné par ses grands frères et sœurs.

« Je me cache…❤️❤️❤️❤️ »

Mais dans cette série de photos toutes plus attendrissantes les unes que les autres, un cliché n’a pas fait l’unanimité. Il s’agit de celle où Gabriel dort dans le lit de ses parents. Le chroniqueur de 50 ans accompagne ce post du message suivant : « Dans le lit de maman et papa c’est tellement mieux .. ». Certes, cette photo collectionne un grand nombre de likes, environ 13 000 au total et en seulement quelques heures. Mais elle provoque également la foudre de certains internautes.

Attention aux mauvaises habitudes !

Des admirateurs de Benjamin Castaldi ont littéralement fondu en le découvrant sur ce cliché : « Trop mignon après le biberon un bon repos. », « Trop chou le petit Gabi. », « Quelle belle photo. », « Trop mignon ce petit bout. », « Gabriel il est vraiment tout beau. », « Tellement chou ce petit bébé », pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires.

Difficile de ne pas résister au charme d’un nourrisson. Pourtant, certains parents ont fait la leçon au papa : « Attention aux mauvaises habitudes. », « Bonnes habitudes… Aïe après. » mais aussi « Ne pas trop le faire. Car bébé ne voudra plus dormir seul dans son lit ».

« Dans le lit de maman et papa c'est tellement mieux ..🔥🔥🔥 »

Ce buzz a ensuite suscité la réaction d’autres internautes qui ne partageaient pas du tout cet avis. Certains abonnés ont fait valoir que de toutes façons, à l’adolescence, les enfants ne risquaient pas de continuer à dormir avec leurs parents. Certes, mais en attendant, ils peuvent vite prendre des mauvaises habitudes pour une bonne dizaine d’année !

Alix Brun