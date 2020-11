Benjamin Castaldi: Vous ne devinerez jamais le nombre énorme de ses conquêtes!

Ce lundi 9 novembre, Benjamin Castaldi a fait des révélations surprenantes sur le nombre de ses conquêtes. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est incroyable. Explications.

Aurore Aleman n’a pas confiance en Benjamin Castaldi

En couple depuis plus de quatre ans avec Aurore Aleman, Benjamin Castaldi semble plus amoureux que jamais. Pour autant, la jeune femme n’a pas, du tout, confiance en son cher et tendre. En effet, le chroniqueur de “Touche pas à mon Poste” explique que sa femme le pistait sans cesse : “Moi j’ai un contrôle tous les jours. Elle checke mon téléphone deux à trois fois par semaine”. Cyril Hanouna fait ensuite une petite blague sur le sujet : “Vous, je sais qu’elle vous laisse contrôler le sien parce qu’elle sait que vous ne voyez rien !

Jean-Michel Maire, qui connaît la situation de son collègue, va plus loin ensuite en expliquant ce qu’Aurore faisait lorsque Benjamin Castaldi ne faisait pas ce qu’il était censé faire au départ : “Non seulement elle fouille son téléphone, mais en plus elle le trace. Elle sait grâce à son téléphone où il est au mètre près dans Paris. Et après elle lui demande pourquoi il a fait un détour de 300 mètres pour rentrer à la maison alors qu’il était parti acheter des cigarettes ou je ne sais quoi”. Le fils de Jean-Pierre Castaldi ne peut qu’approuver les dires de son acolyte : “C’est vrai, c’est vrai” dit-il.

Révélations sur ses conquêtes

Si Aurore Aleman est jalouse, il faut dire qu’elle a de quoi. En effet, avant d’être posé avec elle, Benjamin Castaldi était un coureur de jupon. D’ailleurs, dans “Touche pas à mon Poste”, il fait souvent des révélations sur le sujet. Dernièrement, il a parlé d’une aventure avec une hôtesse de l’air : “Dans le Boing 777, il y a la cabine des hôtesses. C’est un endroit où les pilotes vont se reposer. J’ai eu la chance d’aller dans cet endroit avec une hôtesse, dans ce lit. Je lui ai montré mon Secret Story, je lui ai dit de taper 1 et 2, et elle a bien tapé”.

Et des anecdotes, il y en a eu plein d’autres. Ce lundi 9 novembre, Benjamin Castaldi a notamment dévoilé en direct le nombre de ses conquêtes qu’il a eu, depuis l’âge de “quatorze ans”. Ainsi, on apprend que l’ancien présentateur de Secret Story en cumule pas moins d’une centaine. Une révélation qui a surpris les chroniqueurs présents autour de la table, ainsi que Cyril Hanouna.