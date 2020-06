Benoit de Koh-Lanta: la vrai raison de son absence pour la finale dévoilée

Hier soir, les téléspectateurs ont pu suivre la finale de Koh Lanta sur TF1. Un rendez-vous toujours très attendu. Benoit, l’un des candidats de cette saison était absent. On vous explique pourquoi.

L’édition 2020 de l’émission d’aventure Koh Lanta s’est achevée, vendredi dernier, par la victoire inattendue de Naoil. Les fans de l’émission de TF1 présentée par Denis Brogniart avaient beaucoup misé sur Claude. Comme chaque année, ce programme a beaucoup fait le buzz sur les réseaux sociaux. Durant l’émission et dans les jours qui suivent les commentaires sont toujours très nombreux. Malgré les années qui passent l’émission reste toujours appréciée par de nombreux téléspectateurs.

Une saison de Koh-Lanta perturbée par le Covid-19

Cette année, le programme d’aventure a été affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, la chaîne a été contrainte de modifier complètement le montage des émissions. Certains épisodes étaient plus courts que prévu initialement. Ce qui a fait râler certains afficionados de l’émission. Cette saison a été marquée par des affrontements forts entre les différents candidats qui avaient tous la rage de gagner. Le héros Claude a particulièrement brillé sur cette saison en multipliant les exploits. Une fois de plus l’épreuve des poteaux a été très palpitante et s’est achevée par la victoire de Naoil. Cette épreuve est particulièrement difficile. Les trois derniers candidats qui étaient encore en lice étaient Inès, Naoil et Claude qui sont tous les 3 sortis vainqueurs de la course d’orientation suite à l’abandon d’Alexandra et la défaite de Moussa.

Benoit coincé en Martinique

Après cette dernière épreuve, les participants ont été rassemblés autour du présentateur culte Denis Brogniart pour parler de cette saison incroyable et désigner le vainqueur de ce millésime 2020 de Koh-Lanta. Un des aventuriers n’étaient pas présent ce vendredi, il s’agit de Benoit. Comme l’explique le site spécialisé Puremedias.com, le participant éliminé au 13e jour de la compétition n’a pas pu se rendre physiquement sur le plateau parce qu’il se trouve en ce moment en Martinique, sublime joyau des Antilles françaises. Venir en métropole n’aurait pas été un souci mais pour le voyage retour vers la Martinique, quatorze jours de confinement lui aurait été imposé. « On a donc trouvé un autre moyen de l’avoir avec nous » a indiqué la productrice star Alexia Laroche-Joubert. Un duplex a été réalisé pendant l’émission avec le candidat en chemise à fleurs.

Voir cette publication sur Instagram @ineskohlanta et @claude_kohlanta ! Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off) le 5 Juin 2020 à 2 :49 PDT

Cette finale de Koh Lanta s’est déroulée en direct et dans des conditions inédites à cause de la crise sanitaire. Ainsi, une des particularités est qu’il n’y avait pas de public. En effet, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour les équipes techniques comme les candidats. « Sur le plateau, avec le soutien d’une entreprise spécialisée, nous nous sommes assurés du respect des distances. Toutes les personnes étaient espacées de 1,20 m » a précisé la productrice de l’émission. Comme à chaque fois, l’émission a fait un carton et a rassemblé des millions de fans.