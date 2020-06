Benzema considéré comme le meilleur joueur du monde ?

Benzema: Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, Lionel Messi est seul au monde en Liga. Pourtant cette saison, un joueur tient tête au génie argentin, il s’agit de Karim Benzema. En effet, si le club espagnol est en tête du classement à ce jour, l’ancien joueur de Lyon est le grand artisan. Et il n’est pas impossible de le voir truster le titre de meilleur joueur de la saison si il y avait le titre au bout.

Karim Benzema meilleur joueur de la Liga ?

Lionel Messi (21 buts, 17 passes) et Karim Benzema (17 buts, 7 passes) guident le FC Barcelone et le Real Madrid dans leur lutte pour le titre en Liga. Il faut dire que même s’ils ont passé la trentaine, les deux joueurs n’ont jamais été aussi importants pour leur formation. Mais qui des deux joueurs méritent le plus le titre de meilleur joueur ? Les supporters espagnols et français ont la réponse et elle est surprenante.

Avec Eden Hazard souvent blessé, Luka Jovic pataugeant dans la semoule et Gareth Bale semblant totalement à côté de la plaque, Benzema a été forcé de porter l’attaque de Madrid tout au long de la saison. Messi de son côté a toujours été décisif, mais cette année, il force les choses, souhaitant toujours faire la différence seul. Et c’est peut-être ce point qui fera la différence à la fin du compte. Et quand on sait que le ballon d’or se fera sur les performances en club, on peut se mettre à rêver…

Une passe décisive de grande classe

Ce dimanche 28 juin, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, prenant ainsi deux points d’avance sur le Barça dans la course au titre. Un succès que les Madrilènes doivent en partie à Karim Benzema qui a réalisé un geste de grande classe pour offrir la victoire à son équipe. Alors que le Real Madrid n’arrivait pas à marquer, Karim Benzema a débloqué la situation juste avant la pause d’une talonnade millimétré pour son coéquipier Casemiro.

Selon le joueur, son geste a été fait un l’instinct, rien avait été préparé : « Ma talonnade ? C’est comme ça que je vois le football. Je savais que Casemiro allait venir derrière moi. Ce fut une belle action mais le plus important c’est le but inscrit pour l’équipe ».

Karim Benzema c’est un génie, wlh il mérite le prix du meilleur joueur de la liga cette saison pic.twitter.com/n8f8kBxETF — ZIDANE🐐 (@diaby_se) June 28, 2020

Le seul buteur du match Casemiro, veut que tout le monde sache que ce n’est pas son but à lui, mais que c’est celui de son coéquipier. Il a juste été là pour conclure une action de grande classe de la part de Karim Benzema : « Le but, c’est celui de Karim. Nous sommes habitués à la qualité avec laquelle il joue et nous avons célébré avec lui parce que le mérite lui revient. On connaît sa qualité et c’est pourquoi je lui ai demandé le ballon, car je sais qu’il peut me la donner« .

Zinédine Zidane de son côté, rend hommage au beau football, le football de Karim Benzema : « Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes« .