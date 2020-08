Bernard-Henri Lévy: Avec ce cliché, il devient la risée totale sur la toile! Énormément de réactions !

Comme une traînée de poudre, cette photographie a été relayée partout sur internet. D’après de nombreux internautes, la façon dont pose Bernard-Henri Lévy en dit beaucoup sur les travers de sa personnalité. C’est la raison pour laquelle il est au centre des attentions mais surtout des moqueries.

“Le Dandy le plus détesté de France”, titrait le Figaro en 2010. En l’espace d’une décennie, la situation ne s’est pas vraiment améliorée pour Bernard-Henri Lévy dit BHL. Beaucoup de ses détracteurs lui reprochent de jouer à l’intellectuel mais pour mieux s’accaparer les caméras, autrement dit, chez lui, l’ego prend de la place ! Certains critiquent également sa façon de faire la morale à tout-va. Et ce jeudi 20 août 2020, c’est à cause d’une photo datant du festival de Cannes qu’il devient la risée du web!

« 72 ans bientôt, l’ego toujours pas maîtrisé ?! »

Au centre de l’image, entouré de plusieurs personnes, Bernard-Henri Lévy prend de toute évidence la pose, dans son accoutrement favori : une chemise ouverte et un costume. Le détail drôle qui pourrait presque passer inaperçu se situe en bas de la photo. Ce qui choque autant les internautes, c’est que Bernard-Henri Lévy se hisse sur la pointe des pieds pour paraître plus grand que les autres, en l’occurrence des Kurdes qui ont participé à son film Peshmerga. Un comportement jugé puéril et inapproprié.

Sur twitter, chacun y est allé de sa petite vanne au sujet de l’ego démesuré du philosophe.

@BHL , 72 ans bientôt, l’ego toujours pas maîtrisé ?! 🤣

Même l’ancien eurodéputé Bernard Monot s’est aventuré à écorcher son nom pour décrire avec humour la bizarrerie de ce cliché qui fait tant rire la toile.

Il n’était d’ailleurs pas le seul à jour sur les mots !

Le grand Lino Ventura disait : « l’important c’est pas d’être grand, c’est d’être à la hauteur ».

Apparemment l’infatué @BHL a très mal compris cette citation.

Bernard-Henri Lévy

En tous cas, ce cliché a tout de suite réveillé le souvenir des talonnettes de Nicolas Sarkozy.

Un échec pour BHL qui soigne d’habitude son image dans les médias. Ce fut en tous cas l’occasion d’une franche partie de rigolade chez les tweetos qui ont tous rivalisé avec brio sur ce fiasco !

Alix Brun