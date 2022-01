Bernard Minet est la risée des internautes qui se moquent de son apparence !

Sur les réseaux sociaux, les Nets citoyens ont accusé le musicien d’abuser de la chirurgie plastique. Comme Dorothée était présente, les intervenants du Club Dorothée et les enfants plus âgés qui avaient vu son spectacle lui avaient préparé une belle surprise, très touchante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernard Minet (@minetofficiel)

Bernard Minet ridiculisé sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont remarqué les changements physiques du chanteur Bernard Minet. « Bernard Minet a claqué toute sa pension en toxine botulique et teintures #LaChansonSecrète #TF1 », « Il faut qu’il arrête la chirurgie Bernard Minet… Effectivement le temps n’a pas d’emprise sur lui #LaChansonSecrète », « Julie Pietri a le même chirurgien que Bernard Minet visiblement. #LaChansonSecrète », ont tweeté certains de ces followers.

Les amis de Dorothée, ainsi que Christophe Beaugrand, Dave et Cyril Féraud, étaient sur scène pour interpréter les chansons classiques du Club Dorothée. Avant de monter sur scène, Hélène Rollès a eu quelques mots doux pour sa grande amie. « Dorothée, elle m’a tout appris, voilà, donc il fallait que je sois là », dit-elle les larmes aux yeux.

Bernard Minet n’a pas tari d’éloges sur son amie de la télévision. « Dorothée, pour moi, c’est tout. Sans Dorothée, Bernard Minet n’existerait pas », a-t-il avoué avec beaucoup d’émotion.

En 1980, Bernard Minet a ravi des centaines de milliers d’enfants en chantant l’indicatif musical d’une animation diffusée dans l’émission de TF1 Le Club Dorothée.

Il a par la suite fait des voix dans Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque ou encore Juliette, je t’aime. Avec Dorothée, Ariane, Jacky ou encore Framboisier, il s’est également fait connaître dans le groupe Les Musclés, qui a sorti plus de dix albums.

Bernard Minet a confié à la presse qu’il était toujours en contact avec Dorothée. Ce samedi 22 janvier, il est monté sur la scène de « La chanson secrète » Jacky, Hélène Rollès, et le Dr. Michel Klein.

À la fin de leur prestation, les deux anciens collègues se sont croisé les bras. Sur les médias sociaux, les Nets citoyens se sont émus de voir les anciens membres de Dorothée réunis sur scène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernard Minet (@minetofficiel)

La surprise de Dorothée

Dorothée a finalement pris la chaise d’invité au milieu du programme. Des hommages ont d’abord été rendus par certaines célébrités d’aujourd’hui qui ont grandi avec son émission culte, notamment Amir, Philippe Lacheau et Soprano.

Bernard Minet, les choristes de la chanteuse, Jacky, le vétérinaire Michel Klein qui a fêté ses 101 ans, Cyril Drevet, Hélène Rollès et de nombreuses autres célébrités qui l’ont rejointe au Club Dorothée pour chanter ses chansons phares, Tremblement de terre, Ça donne envie de chanter et Millions de copains pour surprendre le public.

Dave, Cyril Féraud et Christophe Beaugrand et certains des anciens candidats de l’émission se sont joints à eux, et la présentatrice a été émue aux larmes. « Je regarde une fois encore parce qu’après, je veux garder ça dans ma tête jusqu’à la fin de mes jours. Ça y est, c’est imprimé », a déclaré Dorothée, en pensant à toutes les personnes impliquées dans le spectacle qui ne sont plus là, Ariane y comprise.