Bernard Montiel TPMP : super gêné ! Il a craqué son pantalon en plein direct !

Bernard Montiel a dévoilé malgré lui une partie de son anatomie en direct à la télévision. Une séquence qui a créé un énorme buzz.

Présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur a connu un petit accident face aux téléspectateurs de C8. Très souvent présent dans le show quotidien de Cyril Hanouna, Bernard Montiel est devenu le spécialiste pour dévoiler les petits secrets des vedettes. Mais lors de l’émission de ce 15 septembre, c’est lui qui se dévoilait en partie aux yeux du public. Dans ce cas, il n’est pas question de révélations croustillantes, mais bien d’un accident vestimentaire un peu gênant.

L’ancien animateur de TF1 a vécu ce qu’on pourrait appeler, un grand moment de solitude ! Grâce à son expérience et à son humour, l’ami des stars aura réussi à déjouer la situation et à s’en sortir de belle manière. Une séquence que le présentateur de 63 ans aurait pu mettre à la une de son émission Vidéo Gag qu’il a présenté sur TF1 pendant plus de 13 ans. Un programme qui reprenait le même genre d’aventures et de petites catastrophes qui venait de lui arriver.

L’homme de télévision a, en effet, été victime d’un incident vestimentaire en plein direct qui aura au moins eu le mérite de bien faire rire les autres chroniqueurs, mais aussi le public.

Alors que Cyril Hanouna présentait la suite des programmes aux téléspectateurs, on pouvait entendre Bernard Montiel hurler. Une réaction à ce qu’il venait de lui arriver. ” Oh p***** ! Alors j’ai un petit problème ! Je suis obligé de vous le montrer parce qu’ils se moquent de moi ” s’écriait l’animateur en désignant le public derrière lui qui s’était rendu compte ce qui se passait. Pris sur le fait, Bernard Montiel n’avait plus qu’une seule solution pour désamorcer la situation. Quand on est dans l’embarras autant aller jusqu’au bout ! Les téléspectateurs et toutes les personnes présentes sur le plateau découvraient dans l’hilarité générale, un trou immense situé dans le pantalon de Bernard Montiel. Son jean était effectivement complètement déchiré entre les jambes !

Bernard Montiel

Si l’ancien animateur de TF1 avait choisi de jouer la transparence, ce n’était visiblement pas une bonne idée. Une trop belle opportunité pour Cyril Hanouna qui avait bien évidemment décidé de profiter de la situation. L’emblématique présentateur et producteur de C8 ne s’est donc pas fait prier pour se jeter sur son chroniqueur et lui agrandir le trou déjà béant que Bernard Montiel avait dans le haut de son pantalon. Loin d’être rancunier, le chroniqueur a pris les choses avec le sourire devant un public complètement hilare. Avec son pantalon déchiré à la vue de tous, Bernard Montiel est tout simplement retourné à sa place sans passer par les coulisses pour aller se changer. Il a ajouté ” Elle coûte chère cette émission ! “. Capable de se moquer de lui-même, Bernard Montiel a partagé sur les réseaux sociau,x et notamment via Twitter les commentaires des internautes qui avaient plaisanté sur l’évènement.

Une sympathique et humoristique parenthèse dans le célèbre programme revenu sur les antennes de C8 depuis quelques jours. Un programme qui avait été annoncé en fin de saison dernière par Cyril Hanouna, comme le retour de la grosse rigolade tous les jours en direct sur C8.

Si Bernard Montiel a créé l’événement par cette mésaventure, son intervention sur l’actualité, ce 15 septembre, ne manquait pas non plus de piquant. Très proche de Laura Smet, l’animateur s’en est pris ouvertement à Laeticia Hallyday. La veuve du taulier annonçait, il y a quelques jours, la sortie d’un coffret hommage à son mari disparu. Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir Bernard Montiel toujours prêt à émettre des critiques quand cela lui semble nécessaire. Une petite phrase bien placée qui avait lancé les hostilités.

” La machine à cash repart “ affirmait le proche de la fille aînée de Johnny Hallyday. Une affirmation qu’il avait décidé de développer ” Vous savez pourquoi ? Comme elle a été obligée de partager l’héritage, ce qu’elle ne souhaitait pas faire au début, donc maintenant, il faut faire repartir la machine à cash. Refaire du fric ! “. À quoi Cyril Hanouna lui avait répondu ” Donc vous êtes énervé contre Laeticia, ça vous embête ? “. Une question à laquelle Bernard Montiel semblait très heureux de répondre : ” Ce n’est pas que ça m’embête. C’est qu’on est reparti dans le commerce quoi ! On va profiter à fond. Vous voyez, David Hallyday a plein de titres inédits avec son père et des enregistrements. Lui il ne les sort pas ! Là, on est juste reparti dans la machine à fric “.

Un petit problème de pantalon 😂 #TPMP — TPMP (@TPMP) September 16, 2020

Décidément, Bernard Montiel a donc réussi, malgré lui, un véritable buzz, ce 15 septembre dernier sur les plateaux de C8. Une émission qui aura été vue par plus d’un million de téléspectateurs, fidèles du programme. Un TPMP dans lequel a également été évoquée la polémique des Césars autour de réalisateur Roman Polanski ou encore du célèbre footballeur Neymar au Paris Saint-Germain. Lors de cette émission, était également soulevé le départ surprise de Jean-Pierre Pernaut du journal télévisé du 13 h de TF1. Un programme qui aura connu quelques séquences mémorables et des interventions qui risquent de rester gravées dans les esprits. Entre la déchirure du pantalon de Bernard Montiel, et ses violentes attaques envers Laeticia Hallyday, ce fut un grand moment de télévision pour les fans du programme. Il faut également ajouter à cela la présence de Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut qui réagissait en direct au départ de son célèbre mari du JT de TF1.

Une émission pour laquelle les points culminants ont été les interventions voulues ou non voulues de l’ancien présentateur d’émissions, comme Le grand bêtisier, Vidéo Gag ou encore Drôle de vidéo sur D8 à l’époque. L’animateur télé et radio aura réussi à marquer Touche pas à mon poste, grâce à une séquence totalement involontaire, mais également par son avis tranché sur la veuve de Johnny Hallyday. Un chroniqueur qui n’a visiblement pas la langue dans sa poche et parfaitement bien dans ses baskets. Une réputation de quelqu’un de franc, beaucoup plus solide que son pantalon visiblement.