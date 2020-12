Bernard Montiel viré de TF1, le chroniqueur de TPMP dévoile la surprenante raison de son licenciement!

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur Bernard Montiel se livre à quelques révélations étonnantes. En effet, ce 14 décembre 2020, l’ancien animateur de TF1 raconte comment il a été viré de la première chaîne française. Bien des années plus tard, l’ancien animateur de Vidéo Gag revient sur les raisons de son licenciement. LD people vous explique pourquoi Bernard Montiel n’a pas pu poursuivre sa carrière sur TF1.

Bernard Montiel : les raisons de son licenciement évoqué dans TPMP

Un statut de véritable star

Durant de nombreuses années, Bernard Montiel a fait les beaux jours de TF1. De plus, il reconnaît avoir gagné énormément d’argent durant ces années-là. Dans une interview accordée il y a quelques années, il avait même révélé son cachet mirobolant. ” 50 000 euros pour deux jours de tournage et huit émissions mises en boîte d’affilée “. Effectivement, le rapport entre le travail fourni et le salaire semblent très intéressant ! D’ailleurs, le chroniqueur de TPMP reconnaissait que cet argent était facilement gagné. ” J’assois mon gros cul sur les banquettes et je touche un paquet. Je suis content “.

Cependant, ce genre de réflexion n’a pas semblé du goût de la direction de l’époque. Dès lors, la présidence de TF1 a pris une mesure radicale. En effet, Bernard Montiel est viré ! Il y a quelques jours, l’ancienne gloire de la première chaîne se souvient de cette époque. Car un autre ancien animateur de TF1 est présent sur le plateau. En effet, Julien Courbet est l’invité ce jour-là de Cyril Hanouna. Et lui aussi reconnaît avoir gagné des sommes folles sur TF1 à la même époque. Dès lors, ce retour en arrière rappelle quelques souvenirs à Bernard Montiel. LD People vous explique tout !

Cyril Hanouna aurait pu rejoindre TF1

Ensemble Bernard Montiel et Julien Courbet se rappellent donc de cette époque bénie. D’ailleurs, Julien Courbet garde un très bon souvenir de son passage à TF1. Aussi, il remercie le président de l’époque pour l’aide qu’il lui a apporté. ” Je m’entendais super bien avec Étienne Mougeotte. Je lui ai vendu des concepts en 40 secondes. Des fois, il faut des heures, des semaines… C’était un visionnaire “. De toute évidence, l’occasion est trop belle pour Bernard Montiel. Puisqu’il profite de cette perche tendue pour rappeler que c’est justement Étienne Mougeotte qui l’a licencié à l’époque ! ” C’est lui qui m’a viré, c’est un vrai visionnaire ! “.

Visiblement, cette dernière intervention a eu le mérite de bien faire rire sur le plateau. D’ailleurs, Cyril Hanouna ne peut pas cacher son hilarité. Mais rapidement, il redevient sérieux. Car lui aussi a très bien connu Étienne Mougeotte. Ainsi, il reconnaît aimer beaucoup ce grand homme de télévision. Mais malheureusement, le trublion de C8 et le patron de chaîne n’auront jamais pu travailler ensemble. Et cela ressemble à un remord pour Cyril Hanouna. ” Vous savez que moi, j’ai un grand regret. C’est de ne pas avoir été à TF1 à l’époque d’Étienne Mougeotte. Je vous jure, un jour je l’ai vu, il m’a dit : ‘À l’époque, je t’aurais fait venir sur TF1′. J’étais dégoûté parce que vraiment je l’adorais “.