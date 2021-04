Bernard Tapie attaquée, gravement blessé ! Il se confie et donne des nouvelles de sa santé !

Une fois de plus, Bernard Tapie fait la une des journaux. L’ancien homme d’affaire qui faisait face à la justice il y a encore quelques mois en tant qu’accusé est aujourd’hui la victime. En effet, il semblerait que ce dernier ainsi que son épouse aient été attaqués à leur domicile le week-end dernier. Une agression qui n’a pas manqué de les traumatiser malgré les efforts fournis pour qu’ils puissent s’en sortir. S’il a toujours été discret sur les détails de sa vie, l’homme d’affaire a décidé de donner de ses nouvelles.

C’est dans le cadre d’une interview auprès de nos confrères de la Libération et de BFMTV que l’on apprend la nouvelle mésaventure de Bernard Tapie. L’octogénaire a accepté de se confier sur ce drame par lequel il est passé. Quelles sont les raisons de son attaque ? Comment la scène s’est-elle déroulée ? Ou encore Comment le compagnon de Dominique Tapie vit-il la situation actuellement ? Ce dernier a accepté de nous livrer toutes les réponses ! Chez LDPeople, nous avons justement décidé de faire le point sur cette affaire sordide pour vous en dévoiler les détails dans les prochaines lignes de notre article !

Un cambriolage difficile à vivre

De par leur âge mais aussi la gravité des faits, Bernard Tapie et sa compagne n’ont pas été épargnés par cette épreuve. C’est dans la nuit du 3 au 4 avril dernier que le couple était en effet attaqué par des cambrioleurs dans leur domicile à Combs-la-Ville dans le département Seine-et-Marne. Les malfaiteurs ont eu tout le loisir de fouiller la maison en quête de tout ce qui est valeureux. Et leur recherche a parfaitement payé ! Pour le moment aucun inventaire n’a été fait. Mais il est sûr que le couple a perdu une somme importante en plus d’autres objets valeureux. Ces derniers déplorent notamment la disparition de bijoux en tous genres.

Dès le départ des malfaiteurs, Bernard Tapie et sa compagne ont toutefois pu faire appel aux secours. L’occasion pour eux de se retrouver petit à petit et de se reprendre face à cette effroyable situation. Le couple est resté discret à la suite de la prise en charge des autorités. D’autant plus que ces derniers auraient été blessés. Dominique Tapie aurait d’ailleurs été hospitalisée au plus vite à la suite de cette agression. Une situation qui a particulièrement inquiété leur fils Stéphane Tapie. Cela s’est d’ailleurs ressenti au moment de sa prise de parole le lendemain de l’incident.

« C’était terrible pour lui »

Le lundi 4 avril dernier, c’est avec une effroyable inquiétude que le fils de Bernard Tapie s’est exprimé auprès des médias. Ce dernier a pris le temps de raconter le déroulement de cette attaque dont les répercussions ont été particulièrement difficiles pour eux. « C’était terrible pour lui, il entendait sa femme crier dans les couloirs et lui il était attaché au pied du lit » racontait d’ailleurs ce dernier. Les cambrioleurs seraient rapidement entrés dans leur demeure avant de les neutraliser. L’ancien homme d’affaire étant quelques peu fragiles, il n’a pas pu se protéger. Il n’a également pas pu prendre la défense de sa femme. Cette dernière avait été la plus touchée par cette attaque.

Alors que la compagne de Bernard Tapie était amenée à l’hôpital, Bernard Tapie n’a également pas été épargné. Comme son fils l’a indiqué lors de son passage dans Touche Pas A Mon Poste, ce dernier a également été blessé. Il a d’ailleurs laissé voir son visage tuméfié et meurtri via un cliché apporté par le jeune homme sur le plateau de C8. De quoi choquer les téléspectateurs ! En effet, l’ancien homme d’affaire est dans un piteux état.

Bernard Tapie toujours traumatisé !

S’il avait avoué sa blessure le 4 avril dernier sur BFMTV, Bernard Tapie a choisi son moment pour dévoiler les détails de cette agression. Face aux journalistes de Libération, l’homme d’affaire a avoué que « ça aurait pu finir beaucoup plus mal ». De quoi prouver qu’il garde le moral malgré la situation. D’autant plus que ce dernier avait reçu un grand coup sur la tête alors qu’il souffre déjà d’un cancer du cerveau. Et même s’il reste positif, la célébrité a décidé de rester positif pour traverser cette épreuve sans trop de mal.

Bernard Tapie devra donc attendre quelques jours avant de connaître les possibles séquelles laissées par cette attaque. En attendant, ce dernier restera le plus discret possible dans l’attente de l’enquête. Cette dernière se poursuit pour retrouver les malfaiteurs. Ses fans peuvent toutefois être rassurés quant à son état de santé actuel.