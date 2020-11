Bernard Tapie : sa fille Sophie annonce une terrible et mauvaise nouvelle…

La fille de Bernard Tapie met sa communauté en garde sur les réseaux sociaux. Victime d’une arnaque, la jeune femme tient impérativement à prévenir ses followers. Pour la cadette du célèbre homme d’affaires, c’est donc une nouvelle tuile qui lui tombe dessus. En plus de la maladie de son père, Sophie Tapie est également victime de gens visiblement mal intentionnés.



La fille de Bernard Tapie, face à des pirates informatiques



Une année très particulière pour la jeune femme



Pour la jolie blonde, 2020 reste loin d’être une année comme les autres. En effet, l’été dernier, la fille de Bernard Tapie se marie à l’homme d’affaires Jean-Mathieu Marinetti. Le samedi 22 août, les deux tourtereaux célèbrent leur réunion à la mairie de Saint-Tropez. Malgré le cancer qui l’accable, le père de la mariée est bien présent à la cérémonie. D’ailleurs, ces noces ont attiré un grand nombre de curieux. En effet, en plus de la célébration, la présence de Bernard Tapie sur les lieux ressemble à événement.



Depuis plusieurs mois, l’ancien homme fort de l’Olympique de Marseille combat la maladie. À plusieurs reprises, la presse l’a annoncé au bord du gouffre. Mais comme souvent avec Bernard Tapie, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ce mariage a donc été très suivi dans les médias aussi bien régionaux que nationaux. Mais le père de Sophie Tapie s’est pourtant montré très discret.



Sophie Tapie très discrète sur la maladie de son père



Connue pour être la fille de l’ancien patron d’Adidas, Sophie Tapie ne s’étale jamais beaucoup au sujet de sa famille. D’ailleurs, sur son compte Instagram, les photos de son célèbre père sont très rares. Pour celle qui s’est également fait connaître dans The Voice, la discrétion reste donc de mise. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage plutôt des moments de sa vie privée à elle. Comme notamment le souvenir de ce jour 2 août 2020 où elle dit ” oui ” à son mari. Malgré cette discrétion, la fille de Bernard Tapie à néanmoins une vie active sur la toile.



Avec plusieurs dizaines de milliers de followers, la jeune femme est bien présente sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier. C’est d’ailleurs ce profil Instagram qui est le sujet de son dernier post. En effet, la fille de Bernard Tapie vient de se faire pirater son compte. Très rapidement, elle décide de prévenir sa communauté de cette usurpation d’identité. Elle demande donc à tous ses fans d’être très vigilants. ” Je me suis fait pirater il y a quelques heures ! Donc si un message privé vous a été envoyé, supprimez-le sans l’ouvrir !“. Malheureusement, ce genre de pratique est assez courant aujourd’hui. Et Sophie Tapie n’est pas la première personnalité à subir ce genre de désagrément. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, Sophie Tapie semble vouloir garder le moral. D’ailleurs, elle image son message par un cliché plutôt positif. Même si les mauvaises nouvelles s’accumulent pour elle, la fille de Bernard Tapie paraît vouloir rester positive. Aussi, elle décide de partager une photo sur laquelle elle est tout à fait souriante et surtout resplendissante.