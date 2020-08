Bernard Tapie: Son état de santé au plus mal, “état végétatif” et nouvelles peu rassurantes

Bernard Tapie est une homme d’affaires et un homme politique français. Il est célèbre notamment dans le monde du football est plus particulièrement pour avoir été un des dirigeants de l’Olympique Marseillais. Mais aujourd’hui, ce qui fait parler de lui dans la presse, c’est son état de santé alarmant. En effet, depuis 2017, Bernard Tapie évoque être atteint d’un cancer de l’estomac. L’homme d’affaires se bat comme un lion contre la maladie. Mais son cancer se répand pour atteindre son œsophage en 2018 et ses poumons l’année suivante. Pourtant, il ne se dit pas en phase terminale et refuse de baisser les bras. Il va alors s’engager dans des traitements lourds encore expérimentaux est interdits en France. Une décision qui n’est donc pas sans conséquences.

Bernard Tapie donne des nouvelles inquiétantes sur sa santé

Bernard Tapie est dans un état grave en ce moment même. L’homme d’affaires subit de graves effets secondaires de ses traitements. En effet, il n’existe pas de remèdes efficaces à 100% contre le cancer. Les chimiothérapies existent et sauvent des vies mais elles ne sont pas assorties de grands pourcentages de succès. De plus, le cancer est toujours dit “en rémission” et jamais totalement guéri. Cela signifie qu’il pourrait revenir sous une forme plus agressive même après avoir reculé devant les traitements. Mais Bernard Tapie refuse de s’avouer vaincu. Il décide alors de se rendre en Belgique pour se porter volontaire à un traitement interdit en France.

Il déclarait, dans le magazine Soir Mag, vouloir tenter de trouver d’autres alternatives. Ses chimiothérapies ne fonctionnaient pas et ce sont donc ses médecins qui ont répondu à ses attentes. Ils lui ont évoqué le possibilité de se faire traiter en Belgique mais l’ont également mis en garde contre les effets secondaires. Il disait lui même qu’il ne serait déjà plus de ce monde sans son traitement belge.

L’homme d’affaires ne perd pas espoir de sortir guéri de l’hôpital

La vigueur et l’entêtement de Bernard Tapie ne suffiront peut-être pas à le sortir d’affaire. Car il faut effectivement du cran pour mettre le cancer à terre. Et Bernard Tapie en compte déjà trois dans son organisme. Le traitement qu’il subit alors le met dans un état terrible. En plus des désagréments propres à toutes chimiothérapies, il voit son cœur perdre des forces. En effet, le système respiratoire et le cœur des patients de ce traitement interdit en France subissent des chocs considérables. Il dira lui-même se trouver actuellement dans un “état végétatif”. Pour lui, il n’est plus le même homme. Ses forces s’amenuisent et il se dit également incapable d’imaginer vivre à la hauteur de ses capacités d’antan. Mais la perspective de la mort est pire que tout pour l’homme d’affaires. Il fera donc tout en son pouvoir pour reculer l’échéance inévitable à tout homme.

Bernard Tapie compte sur le soutien de sa famille pour l’aider à rester féroce contre le cancer

La 400ème fortune de France n’est pas prêt à tirer sa révérence. Il concentre ses efforts pour conserver un optimisme sans failles, indispensable pour tenir le choc de ses traitements. Entouré de ses proches et de sa famille, il puise avec eux des ressources émotionnelles fortes. Des aides importantes qui l’aident à garder son objectif en tête, celui de continuer de vivre. Bernard Tapie a quatre enfants. Il épouse d’abord Michèle Layec, avec qui il a une fille, Nathalie, et un fils, Stéphane. Puis, il se remarie en 1987 avec Dominique Mialet-Damianos, avec qui il a une fille, Sophie et un fils, Laurent. Sa fille participait d’ailleurs à The Voice dans la saison 2 du show, en 2012.

Une famille soudée est primordiale dans ce genre de contexte

Bernard Tapie peut donc compter sur ses proches pour l’aider à rester concentrer sur la victoire. Bien que les chances de réussite soient faibles, ce n’est pas ce qui fait désespérer l’homme d’affaires. Il est déterminer à rencontrer ses futurs petits-enfants et à les voir grandir le plus longtemps possible. Une vétille guerre est déclaré contre le cancer et il a beau se répandre d’année en année, Bernard Tapie refuse de lui laisser prendre davantage de terrain. Et nous pourrons compter sur ses interviews et sur sa fille Sophie pour nous donner de ses nouvelles.

Bien que les nouvelles de sa santé ne soient donc pas très engageantes, le moral de Bernard Tapie reste intact. Cet homme sait ce qu’il fait et mettra toutes les chances de son côté pour remporter la victoire. Grâce à ses proches, il trouve en lui des forces insoupçonnées en plus des siennes, toujours inébranlables. C’est donc en retenant leurs souffles que les fans de Bernard Tapie attendent de ses nouvelles, de bonnes nouvelles.