Bernard Tapie très ému, effondré, il brise le silence et nous dit tout !

Depuis le décès de Maradona, les hommages ne cessent de se multiplier. En effet, beaucoup de très grands noms du sport ont déjà salué la mémoire de l’immense footballeur. Parmi ceux-ci, on peut citer Lionel Messi, Kylian Mbappé, Diego Simeone ou encore Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, c’est un autre personnage important du football qui prend la parole. Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un joueur, mais bien d’un ancien président de club. Malgré la maladie qu’il traverse depuis plusieurs mois, Bernard Tapie sort de son silence.

Bernard Tapie, un véritable hommage au plus célèbre des Argentins

Une légende s’en est allé !

Pour l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille, cette disparition est un véritable choc. D’ailleurs, Bernard Tapie connaissait Maradona personnellement. Depuis l’annonce de ce décès, de nombreuses voix partagent leur tristesse. Décédé à l’âge de 60 ans, l’ancien roi du ballon rond a succombé à une crise cardiaque dans sa résidence près de Buenos Aires. Et de toute évidence, cette mort tragique laisse un grand nombre de fans orphelins de leur idole. Pour l’ancien joueur de Naples et de la sélection argentine, la vie aura toujours été un grand spectacle. Malheureusement, Diego Maradona connaît également des problèmes avec certaines addictions. Régulièrement, le joueur fait la une des médias pour sa consommation de cocaïne.

Malgré le cancer qui le touche de plein fouet, Bernard Tapie souhaite honorer la mémoire de l’une de ses idoles. Car pour l’ancien ministre et capitaine d’industrie, le monde du sport est toujours une véritable passion. Et de fait, ce décès ressemble à un véritable déchirement. ” Sa disparition me bouleverse vraiment. Diego Maradona a été un phare pour des millions de gens. Pour moi, il était le meilleur du monde “.

Plus qu’un joueur, une véritable icône

Dans une interview accordée au Point, Bernard Tapie place Diego Maradona au-dessus de tous les autres stars du football. ” Devant Pelé, devant Beckenbauer, devant Platini, devant Zidane. C’était le numéro un, juste devant Lionel Messi, qui le suit de peu “. Aussi, lorsque Bernard Tapie est président de l’Olympique de Marseille, il a l’espoir de faire transférer le footballeur argentin. En 1989, Bernard Tapie met en place le recrutement de la star dans le plus grand secret. Car évidemment, il s’agit d’une transaction très délicate. Malheureusement, cette opération ne peut se réaliser. ” J’avais failli le prendre à Marseille. Tout était presque prêt, mais une fuite d’un des cadres de l’OM a fait capoter le transfert (…) “.

De toute évidence, ce transfert raté reste une grande déception pour Bernard Tapie. Même si le célèbre entrepreneur a connu de grands moments dans sa vie de président de club de foot. Car avoir la chance d’avoir Maradona dans son équipe doit représenter un rêve pour tous les présidents de clubs de football. Car en plus d’être un joueur d’exception, le seul nom de Maradona est une marque à part entière. Pourtant, Bernard Tapie n’aura finalement pas cette chance. C’est donc avec nostalgie et tristesse qu’il prend exceptionnellement la parole. Car aujourd’hui, les déclarations de Bernard Tapie sont devenues très rares. En effet depuis l’annonce de sa maladie, le businessman devenu comédien ne communique quasiment plus avec la presse. Pourtant, pour son idole, il décide de sortir de sa retraite médiatique. Il s’agit donc d’une belle preuve du respect témoignée par Bernard Tapie à l’un des plus grands sportifs de tous les temps.