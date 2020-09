Bertrand-Kamal est mort : Denis Brogniart révèle sa dernière volonté pour Koh-Lanta, les 4 terres

C’est avec tristesse que les téléspectateurs de Koh-Lanta ont appris la mort du candidat Bertrand-Kamal. Le présentateur du jeu de survie s’est exprimé dans les colonnes du Parisien. Il dévoile la dernière volonté de l’aventurier.

Ce jeudi 10 septembre, toute la communauté de fans de l’émission Koh-Lanta est en deuil. Le candidat Bertrand-Kamal qui s’est illustré dans la saison Koh-Lanta, les 4 terres, est mort. Ce mercredi 9 septembre, cet aventurier de 30 ans n’a pas survécu des suites de son cancer du pancréas. C’est ainsi que Denis Brogniart, Alexia Larroche-Joubert, Adventure Line Production et TF1 lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs et internautes ont fait de même.

La diffusion de Koh-Lanta va-t-elle continuer ?

Et la question du jour, c’est bien sûr de savoir si cette édition Koh-Lanta, les 4 terres va continuer à être diffusé. Sur C8, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste Gilles Verdez et Kelly Vedovelli ont reconnu être très inquiets à ce sujet. Pourtant, la société de production ALP qui gère l’émission Koh-Lanta a publié un communiqué de presse. ALP explique en effet que cette saison ne s’arrêtera. Au contraire, elle sera entièrement dédiée à la mémoire de l’aventurier : “Denis Brogniart, qui l’a accompagné tout au long de sa maladie, est profondément touché et s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches. Pour tous, il laisse aujourd’hui un grand vide. En accord avec la famille, ALP et TF1 lui dédient cette saison”, a indiqué la société de production.

« Il voulait que Koh-Lanta continue »

L’animateur du jeu de survie Denis Brogniart a également pris la parole. Il s’est exprimé dans les colonnes du Parisien ce vendredi 11 septembre. Bertrand-Kamal restera gravé à jamais dans la mémoire du présentateur. Il s’en souviendra comme d’un “garçon très attachant”. Denis Brogniart était d’ailleurs très proche de ce candidat qu’il a accompagné jusqu’à sa mort. Certains pourraient juger que la poursuite de la diffusion de l’émission serait irrespectueuse. Cependant, c’est au contraire le souhait qu’avait Bertrand-Kamal : “Bertrand-Kamal m’avait aussi confié que, quoi qu’il arrive, il voulait que Koh-Lanta continue”, a révélé Denis Brogniart. Ainsi, aucun changement n’a été apporté lors du montage du fait de sa mort. “Le Bertrand-Kamal que voient les téléspectateurs, c’est lui”, a précisé Denis Brogniart.

Sur le compte Instagram de l’émission, une photo de l’aventurier disparu a ainsi été publiée avec le message suivant : “Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots « ne lâchait rien face à la difficulté de l’aventure », Bertrand-Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s’est jamais départi. (…) Pour tous, il laisse aujourd’hui un grand vide. En accord avec la famille, ALP et TF1 lui dédient cette saison.”