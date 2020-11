Bertrand-Kamal “Koh-Lanta”: cette photo très émouvante qu’il avait diffusé avant sa mort

Bertrand-Kamal: L’ex participant de l’émission Koh-Lanta sur TF1 avait difusé une photo très attendrissante sur sa page Instagram en juin dernier.

Sa mort a surpris tous les fans de Koh-Lanta. C’est par un communiqué de presse officiel diffusé par la chaîne TF1 que les téléspectateurs ont su le décès de Bertrand-Kamal, le 10 septembre 2020. Participant de l’émission de divertissement Koh-Lanta : les 4 Terres, Bertrand-Kamal avait indiqué à Bien Public qu’il se trouvait « en plein combat contre le cancer depuis la fin du tournage en décembre 2019 ». Une information qui a choqué les inconditionnels du candidat qui était très apprécié des téléspectateurs.

Bertrand-Kamal: Un cliché très émouvant

Extrêmement proche de son père Samir, le participant de 30 ans avait diffusé une photo attendrissante sur sa page Instagram en juin 2020. Sur celle-ci, on le distingue bébé couché en compagnie de son papa qui dort. Un commentaire indique, en dessous : « On sera ensemble jusqu’au bout… ». Les réactions, très nombreuses depuis la mort du candidat, sont très émouvantes et les fans sont très touché de ce cliché et de l’amour qui unissait Bertrand-Kamal et son père. « J’ai le cœur totalement brisé », indique un jeune homme, un autre enchaîne « c’est terrible ! ». Cette disparition a été très dure pour la famille et les amis du candidat.

Un homme apprécié de tous

Bertrand-Kamal était très apprécié du public mais aussi de toute l’équipe de production comme des autres participants. Même Denis Brogniart avait noué un lien particulier avec lui. Il a été complétement dévasté par la disparition de cet aventurier. C’était devenu un ami. Les deux hommes s’étaient vus plusieurs fois. Les internautes ont été très nombreux à saluer sa mémoire. Les afficionados de Koh-Lanta ont été très déçus de son élimination du jeu d’aventures le 23 octobre. Ce soir-là, son papa Samir avait donné un entretien à TF1, dans lequel il a indiqué être très fier de son fils. « Mon fils d’amour a eu cette terrible maladie qui est le cancer du pancréas. Il m’a étonné par son courage. Il y croyait. On y croyait tous ensemble. Mais malheureusement, il se battait contre un dragon et on a perdu cette guerre ». Bertrand-Kamal est devenu un participant culte dont la gaité aura marqué le cœur du public.

Une émission très populaire

Koh-Lanta est l’une des émissions les plus populaires en France. Chaque vendredi, des millions de personnes suivent le programme qui est très familial. Denis Brogniart qui anime cette émission depuis le début a vu défilé des centaines de candidat au total. Il est vrai que Bertrand-Kamal, ancien animateur de club de vacances avait une véritable joie de vivre et un enthousiasme qui manqueront à ses fans. Quoiqu’il en soit, l’émission se poursuit et le suspense reste entier. A noter que le tournage de la nouvelle saison a déjà débuté. Les aventuriers s’affronteront en Polynésie Française. Un petit coin de paradis avec des paysages de rêve.