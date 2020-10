Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : sa chérie Mélissa révèle un moment très surprenant

Ce vendredi 16 octobre 2020, la petite amie de Bertrand-Kamal, Mélissa, a partagé un souvenir de l’aventurier de Koh-Lanta, aujourd’hui disparu. Mort à 30 ans d’un cancer du foie, le candidat au jeu de survie restera dans la mémoire de ses proches et de nombreuses autres personnes qui aujourd’hui l’admirent.

Il avait participé à Koh-Lanta. Il avait fait preuve de courage et surtout d’un mental d’acier à toute épreuve. Bertrand-Kamal avait surtout insufflé aux autres candidat de l’émission de TF1 l’envie de rire et de voir la vie du bon côté. Aujourd’hui, ses proches continuent de lui rendre hommage. A commencer par sa petite-amie Mélissa.

« Je t’ai dans la peau, on s’est promis beaucoup. »

Le message que Mélissa a partagé à la mort de son chéri a ému les internautes : “Pour TOI, je ne vais pas étaler mes sentiments, et je garderai notre histoire pour moi. Je t’ai dans la peau, on s’est promis beaucoup, et je te promets que je continuerai d’avancer pour que de tout là-haut, tu restes fier de moi. Je t’aime et je t’aimerai toujours mon amour”, révélait la jeune femme en légende d’une photo.

Mélissa n’est pas la seule à lui avoir rendu hommage. La production de Koh-Lanta, Denis Brogniart et de nombreux admirateurs ont partagé leur tristesse quand ils ont appris la mort de l’animateur chef de village en hôtel club. Quant à ses co-équipiers Hadja, Loïc, Brice… Ils ont tous tenu à rendre compte de la gentillesse de ce candidat pendant le jeu de survie.

Chaque vendredi, les images de Bertrand-Kamal sur TF1 ravivent les souvenirs

Chaque vendredi pourtant, TF1 continue de diffuser des épisodes de Koh-Lanta Les Quatre Terre. Les téléspectateurs suivent avec passion les dernières aventures de Bertrand-Kamal. Beaucoup se disent émus sur les réseaux sociaux. Bertrand-Kamal apparait toujours plein de gaieté et de bonne humeur. Ce vendredi 16 octobre 2020, Mélissa a donc tenu à lui rendre à nouveau hommage.

« Maintenant le Monde t’admire Doudou et qu’est-ce qu’on est fiers de toi !”

La photo que la jeune femme a décidé de publier est très particulière. On découvre le couple sur la scène de l’Olympia, la célèbre salle de spectacle à Paris. Ils apparaissent déguisés, avec des amis.

Ver esta publicación en Instagram Dieu éprouve ceux qu’il aime 💫 Una publicación compartida de Mélissa (@memories_smz) el 6 Oct, 2020 a las 3:49 PDT

“Parce qu’on a fait l’Olympia nous”, a-t-elle légendé. Ce cliché vient à la suite d’une autre publication de Mélissa. Les deux amoureux se tiennent sur une autre scène, en train de danser. “SOLAIRE, JOIE DE VIVRE, SOURIRE, FORCE TRANQUILLE, FEDERATEUR, LA FIERTÉ DE SA FAMILLE ET DE SES PROCHES. Maintenant le Monde t’admire Doudou et qu’est-ce qu’on est fiers de toi !”, a-t-elle résumé.

Alix Brun