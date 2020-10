Bertrand-Kamal (Koh-Lanta): sa compagne révèle une photo incroyable totalement inattendue

Bertrand-Kamal est l’un des aventuriers de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Comme vous le savez, les diffusions du show présenté par Denis Brogniart ne sont pas des directs. Ainsi, le tournage s’est en fait déroulé plusieurs mois auparavant. Et à quelques jours du début de la diffusion de Koh-Lanta Les 4 Terres, Bertrand-Kamal nous a quitté. Les fans sont atterrés mais pas autant que sa famille et ses proches. Découvrez la photo hommage que son amie partageait sur Instagram.

Bertrand-Kamal manque à la France entière

Bertrand-Kamal était visiblement un modèle d’optimisme et de bienveillance. À 30 ans seulement, le jeune homme le plus souriant de l’aventure a été emporté par un cancer du pancréas. Depuis l’annonce de son décès, des messages de soutiens fleurissent sur les réseaux sociaux. Les fans, sous le choc, apprennent à le connaître au fil des épisodes de Koh-Lanta. Son engagement est exemplaire et il prône de belles valeurs. La famille et les proches de Bertrand-Kamal sont évidemment encore bouleversés par ce drame. Sa compagne est elle aussi certainement inconsolable. À l’instar de nombreux de ses proches, elle a voulu lui rendre hommage. Ainsi, elle partageait des souvenirs de lui avec ses abonnés, sur Instagram. Notamment, elle publiait une photo d’elle en compagnie de Bertrand-Kamal.

Sur une grande scène de spectacle, ils étaient déguisés et chantaient et dansaient. Bertrand-Kamal était un animateur qui adorait son métier. Passionné par le contact humain et motivé par le don de soi, il ne ménageait pas ses efforts pour transmettre de l’émotions à son public. La jeune femme écrivait ces quelques mots : “Parce qu’on a fait l’Olympia nous”. Bertrand-Kamal manque à tellement de gens qu’il serait difficile de les compter. Dans sa vie, il a su toucher tellement de personnes par sa bonté d’âme.

Difficile de sa faire à l’idée qu’il est parti pour ne pas revenir

Bertrand-Kamal est parti rejoindre les étoiles le 9 septembre dernier. Denis Brogniart ainsi que tous les aventuriers de Koh-Lanta ont tenu a exprimer leurs tristesses et leurs soutiens à la famille. En effet, cette tragédie concerne tout le monde. Les parents de Bertrand-Kamal avouaient ne pas s’attendre à recevoir autant de messages. Mais ce sont tous les fans de Koh-Lanta qui sont bouleversés par son départ. Plus les épisodes passent et plus le jeune homme est attachant. Les internautes, fans du programme, redoutent d’ailleurs le départ de Bertrand-Kamal. Ils savent d’avance que ce sera un moment très difficile à regarder sans se faire submerger par l’émotion. Dès le premier épisode, le sourire et la grandeur d’âme de l’aventurier mettaient tout le monde d’accord. Il est rapidement devenu le chouchou du public de Koh-Lanta.

Voir cette publication sur Instagram Que l’aventure commence ! #kohlanta Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 28 Août 2020 à 12 :13 PDT

Mais pour les proches de Bertrand-Kamal, la situation doit être encore bien plus difficile. En effet, lorsque c’est une personne proche qui s’en va c’est une partie de soi qui n’est plus. Le deuil se vit différemment selon les tempéraments des personnes touchées. Aussi, certains ont besoin de rendre hommage à l’homme qu’il était en partageant des images de lui ou en parlant ouvertement de lui. D’autres deviennent silencieux ou encore perdent espoir dans la vie et dans l’avenir pendant un temps. D’autres encore sont habitués par un profond sentiment d’injustice qui provoque de la colère chez eux. Tout ce qu’il est important de retenir alors est que chacun est libre d’agir en fonction de ce qu’il ressent.

Le deuil fait partie de la vie, mais faire celui de Bertrand-Kamal sera difficile pour ses proches

Il n’y a pas de mauvaises ou de bonnes réponses sur ces questions. En revanche, être libre c’est aussi savoir respecter la liberté des autres. Ainsi, l’expression ne notre deuil ne saurait barrer la route à ceux des autres. Tous les cas de figures sont envisageables et ils méritent tous d’être respectés. Car dans tous les cas, le deuil est un processus. En tant que tel il existe différents rythmes et différentes manières de le vivre. L’essentiel étant que ce processus aille au bout pour qu’enfin les peines s’apaisent. En sachant que là encore, il n’y a pas de délais consacrés comme suffisants ou nécessaires pour faire un deuil.

Un être d’une incroyable pureté

Une cérémonie d’adieu à Bertrand-Kamal a eu lieu le 16 septembre dernier. Les parents de l’aventurier de Koh-Lanta, Annick et Samir, ont été entourés par leurs familles, leurs proches mais aussi par les centaines d’amis et connaissances de leur fils. Un rassemblement qui prouve à quel point Bertrand-Kamal était apprécié par les gens qu’il côtoyait et qui souligne encore une fois son rayonnement dans la vie des personnes qui ont croisé sa route. En effet, nombreux des témoignages à propos de Bertrand-Kamal font état de sa bonne humeur, de sa joie de vivre et de son optimisme. Il était vraisemblablement une personne solaire. Bertrand-Kamal était aussi capable d’apaiser les gens, de les réunir et de les lier. Un être unique qui avait tant de chose à apporter à ce monde.

Voir cette publication sur Instagram I will do it for you ♥️ #youwillbeproud #qlf Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 14 Oct. 2019 à 4 :19 PDT

Bertrand-Kamal n’est plus mais il vit encore à travers les souvenirs de tous les personnes qui le connaissent. Et ses personnes sont de plus en plus nombreuses grâce à son aventure dans Koh-Lanta. De plus, les images de cette saison Koh-Lanta Les 4 Terres sont autant de nouveaux souvenirs à partager avec le jeune homme. Denis Brogniart dédie cette saison à Bertrand-Kamal depuis qu’il est parti. Et n’oubliait pas également de remercier ses parents d’avoir donné leurs accords pour le maintien de la diffusion des images. Bertrand-Kamal vivait son rêve en rejoignant cette aventure humaine et physique extraordinaire qu’est Koh-Lanta.