Bertrand Kamal: Énorme somme récoltée par Denis Brogniart et plusieurs candidats de Koh-Lanta

Ce samedi 6 février, Denis Brogniart et plusieurs candidats de Koh-Lanta ont participé à une course en hommage à Bertrand-Kamal. Pour l’occasion, les participants ont pu courir pour sensibiliser à la recherche contre le cancer. La rédaction de LD People va vous dire combien ils ont pu récolter. Denis Brogniart fier de participer à cette course

Malgré un mauvais temps dans Paris, Denis Brogniart a enfilé ses baskets pour courir dans Paris et rendre hommage à Bertrand Kamal. Une opération nécessaire afin de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de personne à la recherche contre le cancer et notamment celui du pancréas. En effet, c’est ce dernier qui a emporté l’aventurier en quelques semaines. Une aventure caritative que le présentateur a partagé avec plusieurs anciens candidats de Koh-Lanta.

Une course très discrète dans Paris sous la pluie hier. Pour Bertrand-Kamal, au nom de l’amitié, de #KohLanta. @DenisBrogniart cherche des fonds pour lutter contre le cancer. @le_Parisienhttps://t.co/kXTg4rlWIw — Yves Jaeglé (@yjaegle) February 7, 2021

Ainsi, Mathieu, Alix et Dorian (Koh-Lanta, Les 4 Terres), ainsi que Coumba (Koh-Lanta Pacifique) ou encore Claude (Koh-Lanta Vietnam) étaient présents. Pour l’occasion, ils ont tracé un parcours dans les rues de la capitale qui formait les lettres B et K. Sur son compte Instagram, le présentateur de l’émission d’aventure s’est félicité de l’organisation de cette collecte : « Belle course en ta mémoire aujourd’hui avec la famille Koh Lanta! Et tes parents Annick et Samir et la Fondation Arc pour la recherche contre le cancer« .

Une belle somme récoltée pour la recherche contre le cancer

Toujours sur son compte Instagram, Denis Brogniart a partagé une autre photo où il déclare avoir parcouru 27 kilomètres avec Coumba. En tout, le présentateur explique que les participants ont pu récolter 11 000 euros : “Journée géniale pour Bertrand-Kamal. Plus de 11000 euros collectés pour la recherche contre le cancer du pancréas! Merci de votre générosité !” a notamment déclaré l’animateur de TF1. Une performance qui a évidemment été applaudie par les internautes.

Arrivée au pied de la Tour Eiffel après 42 kms de course, en présence des parents de Bertrand-Kamal et de François Dupré, DG @FondationARC. Un immense bravo à @denisbrogniart_off & les aventuriers ! Plus de 11000€ pour la recherche sur le cancer du pancréas #PourBertrandKamal 💚 pic.twitter.com/rxZ03ILP2J — Fondation ARC (@FondationARC) February 6, 2021

Denis Brogniart a également souhaité remercier les organisateurs et aux personnes présentes pendant cette journée : « Merci de votre générosité et merci à Mathieu, Dorian, Alix et Stéphanie Clemente d’avoir organiser ce marathon de main de maître en écrivant en courant les initiales BK! Merci à Claude et Coumba de s’être joints à nous« . La rédaction de LD People félicité également tout le monde pour le magnifique geste en hommage à Bertrand Kamal.