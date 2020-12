Bijoux: Pour ses 125 ans d’existence, Swarovski dévoile sa nouvelle collection de Noël!

Voici bien une marque qui a réussi à traverser le temps et les époques. En effet, Swarovski fête aujourd’hui ses 125 ans d’existence. Depuis plus d’un siècle, le célèbre joaillier autrichien émerveille ses clients par les plus belles créations. Grâce à une technique qui lui est bien particulière, les pièces créées par Swarovski sont considérées parmi les plus belles du monde. Aujourd’hui, la célèbre maison présente ces dernières tendances sur le thème de Noël.



Swarovski, un savoir-faire ancestral



Des techniques révolutionnaires



Né dans un petit village d’Autriche en 1895, Daniel Swarovski crée une petite entreprise. Mais aujourd’hui, on parle d’un véritable empire. Installé dans plus de 170 pays, le créateur de bijoux est représenté dans près de 3 000 magasins. Considéré comme l’un des maîtres du genre, ces pierres en cristal taillé sont toujours d’une qualité extraordinaire. Une autre particularité de la marque, ce sont ses diamants de synthèse éthique, très recherchés dans le monde.



Comme pour les collections de haute couture, Swaroski s’inspire de l’époque pour ses créations. Entre modernité et tradition, Swarovski est une grande histoire au service de l’innovation. D’ailleurs, il existe aussi quelques pièces historiques tout à fait incontournables. Avec ces deux couleurs fétiches le bleu Swarovski et le vert émeraude, le joaillier reste fidèle à ses tendances. Néanmoins, la célèbre maison fait toujours preuve d’un grand sens de modernisme. Afin de fêter son anniversaire, Swarovski sort donc une collection dédiée à l’esprit de Noël. Cette gamme appelée Magic est composé sur le thème de pièces dorées et aux formes d’étoiles.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SWAROVSKI (@swarovski)

Du classicisme aux dernières tendances



Le but de Swarovski reste toujours le même après plus de 100 ans. L’enseigne de luxe veut offrir les plus beaux bijoux afin de faire briller la gent féminine. Pour se faire, plusieurs collections sont disponibles. D’ailleurs, elles rencontrent toutes un immense succès. Parmi celles-ci, on peut citer les lignes Dance, Vittore, Sparkling ou encore Attract. Dans ces collections, tous les styles de bijoux sont mis à l’honneur. Bracelets, boucles d’oreille, colliers ou encore des bagues sont travaillés dans les moindres détails.



Mais Swarovski ne s’arrête pas là. Puisque le joaillier possède également une large gamme de montres. La grande maison autrichienne pense également à votre intérieur. Si vous souhaitez décorer votre sapin de Noël, c’est également possible. Même pour vos cadeaux ou pour votre repas, l’enseigne propose des pièces d’exception. Dans le catalogue dédié aux fêtes de Noël, le choix est immense. Vous pouvez notamment retrouver des flûtes à champagne, des oursons, des personnages de Walt Disney. Élégante et intemporelle, la collection Noël 2020 complète la ligne Tennis Deluxe. Toutes ses créations, ornées de pierres en cristal, sont réalisées avec le plus grand soin.



Mais Swarovski, c’est avant tout des bijoux. Et dans ce domaine, le choix paraît immense. Une fois de plus, la maison semble avoir frappé un grand coup. Toutes ces pièces vous permettront d’étinceler pour les fêtes de fin d’année.