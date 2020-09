Billy Crawford père pour sa 1ère fois, il nous présente en exclu les photos de son fils

Billy Crawford: Le chanteur philippino-américain vient d’être papa pour la 1ere fois. Il a partagé sur son compte Instagram la naissance de son fils aux côtés de la maman, Coleen.

Originaire de Manille, Billy Crawford a fait sensation en France en 2001 avec son titre Trackin. Depuis, le chanteur et danseur rassemble plus de 2,4 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Fou de bonheur, il a donc décidé de partager auprès de ses fans la naissance de son fils.

Le musicien a littéralement multiplié les photos de ce moment intimes. Il a également tenu à écrire des messages très émouvants qui ont fait fondre toutes ses admiratrices et admirateurs. Sur les clichés qu’il a posté ce vendredi 11 septembre 2020, on peut donc admirer son petit bébé Amari mais également les coulisses de l’accouchement. La maman Coleen a fait preuve de beaucoup de courage et elle apparait fatiguée et en sueur sur les photos. Heureusement, Coleen pouvait compter sur son compagnon : il lui a tenu la main et l’a épaulé pendant toute cette aventure.

“Merci mon Dieu de nous avoir donné cet ange.”

L’ex-compagnon de Lorie Pester a commencé par dévoilé le sexe et le prénom de l’enfant : il s’agit d’un petit garçon du doux nom d’Amari. Le papa n’en revient pas de cette incroyable expérience : “Les mots ne peuvent pas exprimer mon état à l’heure actuelle. Merci mon Dieu de nous avoir donné cet ange. Aussi, toute mon admiration à ma femme, forte, intrépide, magnifique et affectueuse. J’ai tellement de respect et de reconnaissance pour toi. Je suis tellement fier d’être ton mari et d’être le père de mon ange Amari. Je suis fier de toi. Je vous aime mes deux petites choses d’amour.”

Le musicien complètement médusé par sa “reine” et son “prince”

Le lendemain, samedi 12 septembre, l’artiste n’a pas pu s’empêcher de poster de nouvelles photos de son fils Amari : “Les derniers jours ont été l’expérience la plus mémorable de ma vie. Pour commencer, je ne peux pas remercier suffisamment Dieu de m’avoir offert une femme fabuleuse. Je ferai tout pour toi mon amour“. Le jeune homme de 37 ans laisse transparaître sa béatitude. Un rien l’amuse, comme le fait que son bébé ne lui ressemble pas du tout : “Dommage qu’il ne me ressemble pas du tout hahah au moins il te ressemble Coleen, et ça me va!”.

Les deux amours de sa vie ont désormais de nouveaux surnoms : le chanteur les appelle sa « reine » et son « prince ». Et bien sûr, la star a quand même un mot de remerciement pour tous les followers qui ont suivi la naissance d’Amari : « A tous ceux qui nous ont envoyé des cadeaux, de la nourriture et tout simplement de l’amour, du fond du cœur merci à vous. »