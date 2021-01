Bœuf Bourguignon: Découvrez la Meilleure recette de Cyril Lignac pour le réussir à merveille !

Vous êtes adeptes du Bœuf Bourguignon ? La recette classique a été revisitée par Cyril Lignac. Découvrez ses petites astuces pour une bonne préparation !

Début d’année, les présentations de vœux sont de rigueur ! Et que vous soyez entre amis ou en famille, il y a une recette que l’on recommande toujours comme un incontournable de la cuisine française. Il n’est autre que le bœuf bourguignon, une recette qui date mais qui ne cesse d’être revisitée pour une meilleure version. Et cette fois, c’est Cyril Lignac qui a décidé d’apporter sa petite touche personnelle pour une préparation plus réussie.

Le grand cuisinier a fait un véritable carton ces derniers mois. Pour distraire ses téléspectateurs, ce dernier a revisité toutes sortes de recettes dont cette dernière. Ainsi, plus besoin de vous prendre la tête pour préparer votre recette et sortir un peu de l’ordinaire. De quoi vous aider à épater votre petite famille mais aussi à vous préparer aux retrouvailles après cette seconde vague de confinement.

Que vous faut-il pour cette recette ?

Cyril Lignac propose toujours une cuisine originale même lorsqu’il s’agit d’un plat traditionnel de bœuf bourguignon. Chez LD People, nous vous recommandons de bien choisir les ingrédients pour une bonne préparation de votre repas. Vous pouvez vous procurer des aliments frais et sain auprès d’un boucher local. La préparation de Cyril Lignac est basée sur une recette de 6 personnes. Vous pouvez toutefois l’adapter selon vos besoins et envies.

Il vous faudra 100 grammes de colliers de bœuf et 1,5 de paleron de bœuf, 2000 grammes de poitrine fumée, 20 grammes de fond de veau déshydraté, quelques carottes ainsi que 4 baies de genièvre. Quant à l’assaisonnement, il faudra utiliser 75cl de vin rouge, du céléri, 2 clous de girofles, 2 cuillères d’huile, de l’oignon, du thym ainsi que du laurier et de l’ail.

Et la préparation du Bœuf Bourguignon ?

La préparation du Bœuf Bourguignon se fait en plusieurs étapes. La première consiste à faire une marinade. La viande sera laissée au repos dans un grand bol avec tous les condiments et ingrédients qui peuvent l’assaisonner de votre choix. Ce temps de pause peut durer une ou deux journées en fonction de vos gouts et du temps dont vous disposez. Plus le temps de macération sera long, plus la préparation sera réussie.

Une fois le temps de pause réussi, il faudra mettre la viande seule dans une cocotte. Saupoudrez-là de farine avant de la faire revenir avec un peu de matière grasse. Lorsqu’elle est prête, vous pouvez incorporer les légumes et le reste du liquide de macération dans la préparation. Le fond de veau doit être passé sous un peu d’eau pour le ranimer. Vous pourrez également le mélanger au reste de viande dans la recette. Laissez le tout mijoter durant 4 heures tout en vérifiant la cuisson régulièrement. Vous pourrez servir votre bœuf bourguignon avec toutes sortes d’accompagnement. Chez LD People, nous avons toutefois une préférence pour les pâtes mais il est tout à fait possible d’opter pour des pommes vapeur pour faire de votre repas un vrai régal !